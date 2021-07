Mobility: pagamenti innovativi attesi in crescita

La smart mobility è destinata ad affermarsi sempre di più nel contesto globale. Una crescita che porta inevitabilmente con sè lo sviluppo di tutta una serie di infrastrutture di supporto, il cui utilizzo spesso e volentieri prevede una qualche forma di pagamento. Pensiamo alla ricarica, al parcheggio e il rifornimento (anche elettrico) di queste autovetture che, al contrario di quello che si potrebbe pensare, sono in questa fase soltanto parzialmente coperti dai pagamenti digitali innovativi. Ma le cose sono destinate a cambiare nei prossimi anni: in particolare secondo una ricerca di Kaleido Intelligence, società specializzata negli studi su fintech e sui pagamenti, le app mobile e le soluzioni di pagamento integrate a bordo dei veicoli rappresenteranno circa il 35% del valore delle transazioni globali riconducibili alla mobilità entro il 2025, per oltre 1,6 trilioni di dollari di spesa annuale. Il report evidenzia come ‘l’uso delle app mobili per i pagamenti per la mobilità sia già relativamente comune nei mercati occidentali e nell’Asia orientale, in particolare nel segmento dei parcheggi. Tuttavia, la richiesta di meccanismi di pagamento senza soluzione di continuità per la ricarica e il rifornimento di veicoli elettrici stimolerà l’adozione del pagamento tramite app mobile anche in questi segmenti. Rimediando, almeno parzialmente, alla situazione attuale: lo sviluppo dei pagamenti digitali e innovativi in questo ambito è stato rallentato soprattutto dalla mancanza di soluzioni unificate e, anzi, dalla presenza di una molteplicità di operatori e applicazioni.

Come ha messo in evidenza Steffen Sorrell, capo della ricerca presso Kaleido Intelligence: “I consumatori vogliono la comodità, ma hanno a che fare con le problematiche delle app e difficoltà di onboarding che ostacolano la trazione per la crescita innovativa dei pagamenti per la mobilità. Gli operatori devono adottare un approccio collaborativo per facilitare un’esperienza più omogenea per il conducente, qualunque sia il parcheggio, la ricarica dei veicoli elettrici o il rifornimento di carburanti”. In particolare il valore delle transazioni di pagamento in-vehicle è destinato a crescere a un valore del 136% annuo tra il 2020 e il 2025, guidato dai crescenti sforzi degli OEM. Inoltre i pagamenti tramite carta contactless o portafogli OEM Pay supereranno la loro crescita tra il 2020 e il 2025, registrando un incremento annuale del 26% Nel frattempo, ci sarà un forte calo per gli strumenti legacy utilizzati per i pagamenti per la mobilit: i contanti, le tradizionali carte di credito e di debito e strumenti simili scenderanno sotto un valore di 2 trilioni di dollari entro il 2025, rappresentando solo il 38% della spesa complessiva per la ricarica, il rifornimento e il parcheggio dei veicoli.