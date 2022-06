Revolut semplifica l'app per raggiungere Sri Lanka, Cile, Ecuador, Azerbaigian e Oman. Cinque nuovi Paesi, per facilitare e velocizzare i trasferimenti di denaro [...]

L’app Revolut diventa più semplice per expat e studenti internazionali. Inoltre, si espande in cinque nuovi Paesi in America Latina, Medio Oriente e Asia meridionale.

L’obiettivo è facilitare e velocizzare i trasferimenti di denaro. Snza commissioni fra clienti dell’applicazione e ai migliori tassi possibili.

L’app Revolut in versione ottimizzata

L’applicazione avrà una versione semplificata per espandersi a livello geografico. La super app finanziaria globale, che ha superato i 18 milioni di clienti in tutto il mondo, infatti, sbarca in America Latina, Medio Oriente e Asia meridionale.

La versione user-friendly dell’app raggiunge Sri Lanka, Cile, Ecuador, Azerbaigian e Oman, per rendere i trasferimenti di denaro più facili e veloci.

L’app Revolut sarà attiva in 90 Paesi entro fine anno. Permette ai clienti nei nuovi Paesi di trasferire denaro in oltre 50 paesi usando oltre 30 valute.

A partire dai prossimi due mesi, dunque, expat e studenti internazionali di questi Paesi potranno effettuare il download dell’app Revolut e registrarsi per accedere alla versione ottimizzata. Potranno inviare il denaro in tutto il mondo in un attimo. La maggior parte dei trasferimenti, infatti, richiede un solo giorno lavorativo.

Trasferimenti senza commissioni

I clienti di questi nuovi mercati di Revolut possono ora trasferire denaro velocemente, collegandosi a persone in tutto il mondo mediante i servizi finanziari veloci, economici, sicuri e a prezzi competitivi.

In attesa di aggiungere funzionalità aggiuntive, Revolut sta modificando il modo in cui il mondo spedisce e riceve denaro.

Grazie all’infrastruttura di trasferimento di denaro globale, Revolut permette ai clienti di inviare e ricevere denaro solo digitando un pulsante.

Inoltre, non ci sono commissioni tra i clienti Revolut. Tuttavia è applicata una commissione dell’1% sui conti bancari non Revolut, con una commissione minima di un dollaro Usa per i clienti in questi cinque nuovi paesi.

Ma l’app visualizza qualunque commissione di trasferimento, prima che il cliente effettui il trasferimento. Infine, su ogni trasferimento la super app offre un tasso di cambio competitivo per gli invii internazionali.

Il debutto dell’app Revolut in altri cinque Paesi avviene “mentre continuiamo ad espandere l’accesso ai trasferimenti di denaro veloci, sicuri e facili di Revolut verso ulteriori mercati in tutto il mondo”, commenta Vlad Yatsenko, Chief Technology Officer di Revolut: l’app “sta ridefinendo le modalità di invio e ricezione di denaro semplificando il processo di trasferimento internazionale, offrendo commissioni competitive e fornendo sempre il miglior tasso di cambio possibile”.

“I trasferimenti tradizionali hanno spesso commissioni nascoste, nel nostro caso invece rinunciamo a tutte le commissioni di trasferimento se i clienti sono entrambi su Revolut, indipendentemente da dove si trovino. Inoltre, offriamo sempre il miglior tasso di cambio possibile, una cosa di cui siamo estremamente orgogliosi”, conclude Yatsenko.