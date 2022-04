L’acquisizione di Stocard dello scorso luglio permette a Klarna di guadagnare la deep intelligence dell’app ed entrare nel mercato delle carte fedeltà e delle offerte personalizzate con il mobile wallet.

Per Stocard ora è tempo di rebranding.

Gli obiettivi dell’acquisizione di Stocard da parte di Klarna

Comprando Stocard, Klarna ha raggiunto quota 10 milioni di nuovi consumatori in Italia. Inoltre, ha superato i 47 milioni di utenti attivi in 45 mercati.

Con questa mossa, Klarna si è aggiudicata uno dei principali fornitori globali di soluzioni di mobile wallet che permette ai consumatori di:

riunire e archiviare tutte le carte fedeltà in modo virtuale in un solo luogo;

ottenere offerte su misura e personalizzate;

pagare in mobilità con carte prepagate virtuali.

I retailer, mediante l’app Stocard, guadagnano un canale potente e basato sui dati per:

aumentare l’engagement dei clienti;

incrementare la fidelizzazione;

fotografare le preferenze dei consumatori.

Inoltre, i punti di forza di Klarna sono:

permettere ai consumatori di risparmiare tempo e denaro;

mantenere il controllo delle proprie finanze.

Infine il team di Stocard porterà la propria esperienza ai product team di Klarna per svilupperà nuove funzionalità per l’app.

Arriva il rebranding di Stocard

Dopo l’acquisizione – che segue quelle di Toplooks, HERO, APPRL, Inspirock e PriceRunner -, è tempo di rebranding per Stocard.

Il fornitore nel mercato dei mobile wallet, infatti, su tutti i touchpoint adotta la brand identity “Smoooth” del player dei servizi bancari, di pagamento e di shopping.

“In Klarna”, commenta David Fock, Chief Product Officer di Klarna, “vogliamo aiutare i consumatori a risparmiare tempo e denaro ogni volta che effettuano un pagamento, online o in store. Con la sua soluzione per il mobile wallet intelligente, Stocard soddisfa davvero questa promessa, rendendola un’integrazione perfetta per la famiglia Klarna.

Mettendo il consumatore al centro di ogni interazione, Klarna ha rivoluzionato il modo in cui le banche dovrebbero agire e questo si riflette nel nostro unico look and feel ‘Smoooth’. Con il rebranding di Stocard stiamo portando l’esperienza ‘Smoooth’ ai consumatori e ai retailer di Stocard nel mondo. L’acquisizione non consentirà solo di ampliare l’impronta globale di Klarna con altri 10 milioni di consumatori in Italia, ma ci permetterà inoltre di integrare la deep intelligence della tecnologia di pagamento e marketing di Stocard sulla Klarna app, con nuove entusiasmanti funzionalità che verranno annunciate presto”, conclude Fock.