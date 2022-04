Da un sondaggio emerge che per controllare il l saldo e inviare bonifici, domina il digital banking. Invece per altri compiti i clienti preferiscono lo human touch. Ecco i risultati dello studio di Toluna insieme a BPer [...]

Da un sondaggio condotto da Toluna insieme a BPer emerge che la banca è sempre più multicanale, infatti, coniuga il fattore umano con il digital banking.

Alcune attività, come il controllo del saldo e l’invio di bonifici, avvengono online; invece per altri compiti i clienti preferiscono recarsi in filiale.

La banca del futuro è multicanale

Toluna, piattaforma di consumer insights sul mercato, insieme a BPER, il terzo gruppo bancario nazionale, ha condotto un sondaggio per esplorare le esigenze degli italiani in ambito retail banking.

Lo studio fotografa l’esigenza di:

human touch;

digitalizzazione;

personalizzazione;

servizi extra.

L’analisi, inoltre, indaga:

tendenze;

comportamenti;

aspettative dei consumatori nel mondo dei servizi bancari in Italia e non solo;

il confronto con insights provenienti dal mercato spagnolo e Uk.

Quali tendenze fotografa il sondaggio

Il sondaggio sottolinea le tendenze che delineano la banca del futuro. Ecco il podio dei prodotti più sottoscritti in Italia:

conto deposito (44%);

investimenti (34%);

assicurazioni sui veicoli (32%).

Per esempio, appena il 27% degli italiani si rivolge alla banca per sottoscrivere assicurazioni sulla casa (contro il 54% in UK e il 62% in Spagna).

La percentuale cala al 5% per le assicurazioni sui viaggi (rispetto al 21% in Uk e 10% in Spagna).

Nella banca multicanale, avvengono online:

controllo del saldo (88%);

bonifici (89%).

Il controllo del saldo tramite App mobile (88%) batte l’estratto conto cartaceo (83%). Anche i bonifici su app superano quelli allo sportello (76%)

Tra chi richiede una consulenza, i canali preferiti sono:

filiale (57%);

telefono (43%).

La relazione umana non tramonta: quasi 8 italiani su 10 preferiscono ascoltare il parere di esperti.

Anche i più giovani prediligono lo human touch. Infatti, il 52% di chi ha chiesto consulenza si reca filiale.

Infine, completano l’offerta i servizi su misura e aggiuntivi. In particolare, l’80% del campione cerca più personalizzazione e servizi extra come Cashback su bollette e acquisti.