La partnership fra Klarna e Gruppo Capri reinventa il retail del futuro al servizio del consumatore. Ecco come rende più ricca e fluida la shopping experience.

Partnership fra Klarna e Gruppo Capri

Klarna annuncia l’integrazione della shopping experience di Gruppo Capri. Il retailer italiano del fast fashion, con i brand Alcott e Gutteridge, compie un nuovo passo avanti, arricchendo la shopping experience e uniformando l’esperienza di acquisto online e offline, per allargare così la platea dei nuovi potenziali clienti.

Il Gruppo Capri ha adottato la formula Paga in 3 rate sui propri eCommerce e l’opzione In-store di Klarna nei propri punti vendita. Inoltre, ha lanciato campagne mirate di partner marketing, coinvolgendo i consumatori lungo tutte le fasi dello shopping journey. L’obiettivo è rendere più fluida l’esperienza di shopping.

L’opzione di pagamento, integrata in Italia, Francia, Spagna, UK e Paesi Bassi, consente ai consumatori di fare shopping, suddividendo il costo in tre rate uguali e senza interessi, addebitate ogni 30 giorni.

I brand Alcott e Gutteridge hanno adottato le soluzioni di pagamento In-store contactless di Klarna in 114 negozi, in 14 regioni italiane.

Permette ai consumatori di beneficiare delle opzioni di pagamento flessibili e sicure di Klarna (Paga in 3 rate e Paga Ora), in pochi passaggi anche direttamente in cassa, tracciando e gestendo i pagamenti mediante la Klarna app.

Per Alcott, la campagna marketing ha puntato sui canali Alcott e Klarna e sui social media, per invitare gli utenti a fruire di uno speciale sconto del 20% riservato ai clienti Klarna. Per Gutteridge, invece, sono stati esclusivamente sfruttati i canali Gutteridge e Klarna per promuovere la nuova collezione in lino.

I risultati

Nell’arco di pochi mesi dal debutto del progetto, la collaborazione ha contribuito ad aumentare ordini e carrello medio (+72% nell’AOV, valore medio dell’ordine, rispetto alle carte e ad altri metodi di pagamento). Ma la partnership fa lievitare il traffico dalla Klarna app ai siti Alcott e Gutteridge nel periodo di attivazione delle campagne marketing (aprile-maggio 2022).

I brand Alcott e Gutteridge hanno registrato un aumento dell’AOV del +72% e la frequenza di acquisto è aumentata di 1,7 volte maggiore.

I due brand hanno utilizzata l’opzione Paga in 3 rate per quasi 14 mila ordini. Inoltre, in media, il 53% di questi acquisti è stato effettuato da returning customer di Klarna.

Le campagne marketing del Gruppo Capri hanno registrato una crescita media degli ordini del +50%. In particolare, le due campagne hanno messo a segno un incremento del traffico dalla app Klarna ai siti dei brand (+686% per Alcott e +320% per Gutteridge), totalizzando una crescita in termini di ordini pari a +54% (per Alcott) e a +47% (per Gutteridge).

“Mettere i nostri servizi di pagamento e di marketing a disposizione dei brand Alcott e Gutteridge ci ha permesso ancora una volta di supportare le aziende del territorio, dando loro la possibilità di migliorare la shopping experience dei consumatori sia online che in-store”, commenta Luigi Traldi, Country Manager Italia di Klarna. “La collaborazione con i merchant rappresenta per noi l’occasione per continuare ad accrescere le nostre competenze, così da sviluppare soluzioni sempre più innovative che si adattino alle esigenze dei Clienti”.