Il boom di Klarna in Italia nei pagamenti a rate

Il boom di Klarna in Italia si misura a tripla cifra, grazie al successo dei pagamenti a rate.

In un biennio Klarna ha registrato nel nostro Paese una crescita del +164% anno su anno. Merito dell’inarrestabile corsa dell’eCommerce. Ecco i dati di un’indagine di Klarna, in collaborazione con Casaleggio Associati.

Klarna: in Italia è boom per i pagamenti a rate

Klarna cresce in Italia, fino a raggiungere 2 milioni di clienti e 10mila brand partner nel nostro Paese.

I marchi che puntano ad offrire una nuova shopping experience spaziano dalla moda alla tecnologia. I marchi hanno la priorità di soddisfare le necessità in evoluzione dei consumatori.

L’indagine sull’eCommerce

Da un report di Klarna, in collaborazione con Casaleggio Associati, emerge che il fatturato dell’eCommerce supera 64 miliardi di euro nel 2021, in aumento del +33% in un solo anno.

La tendenza è confermata anche nel 2022: +8% nell’eCommerce di prodotto e +59% negli acquisti online di servizi, secondo l’Osservatorio eCommerce B2C promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm.

Klarna rivela che il fattore chiave del successo del commercio elettronico è la fluidità della shopping experience. Infatti, oltre 6 italiani su 10 comprerebbero più spesso in rete se gli eCommerce offrissero più opzioni di pagamento.

Inoltre, il 76% degli intervistati pensa che i marchi dovrebbero effettuare maggiori investimenti in innovazione per venire incontro alle necessità in evoluzione dei clienti. Per questo motivo, in Italia Klarna affianca oltre 10.000 brand locali e internazionali, tra cui Calzedonia, Intimissimi, Decathlon, LaFeltrinelli, Unieuro, LuisaViaRoma e AS Roma, grazie a soluzioni flessibili. Klarna si propone come il partner che assicura la crescita in un mercato in continua evoluzione.

Tendenza smartphone

Dall’indagine di Klarna risulta anche che i consumatori italiani effettuano mCommerce, da dispositivi mobili, molto più spesso rispetto a due anni fa, soprattutto tra Generazione Z (il 73% della Gen Z preferisce lo shopping da mobile negli ultimi due anni) e Millennials (68%). Infatti anche la Klarna App registra una media di oltre 300 mila utenti attivi ogni mese.

Luigi Traldi, nuovo Country Manager per l’Italia

Klarna ha nominato Luigi Traldi nel ruolo di nuovo Country Manager per l’Italia, dove si occuperà del futuro sviluppo del business. Traldi, già al vertice di uno dei team italiani di Partner Success di Klarna, succede a Francesco Passone.

Nel 2022 Klarna ha infine aperto la nuova sede di Milano, per contribuire attivamente al tessuto economico e professionale del territorio. Neli uffici milanesi si trova uno dei tech hub dell’azienda, dedicato a sviluppare nuove tecnologie e prodotti a livello globale.

“Klarna si distingue da sempre per l’approccio disruptive con cui si rivolge sia ai consumatori, sia ai merchant e che ha consentito di raggiungere importanti traguardi in poco tempo anche nel nostro Paese. Avere l’opportunità di guidare il mercato italiano è una sfida che sono entusiasta di cogliere: l’obiettivo è continuare ad aiutare i consumatori a risparmiare tempo, denaro e a preoccuparsi meno delle proprie finanze, supportando ogni giorno i brand con soluzioni di pagamento e non solo, che possano accompagnarli lungo tutto il customer journey”, conclude Luigi Traldi, Country Manager Italia di Klarna.