L’app di Klarna lancia le carte fedeltà nel portafoglio digitale. La nuova funzionalità permette agli utenti di archiviare e accedere a tutte le proprie tessere fedeltà in versione digitale.

Inoltre elimina la necessità di portare con sé le card fisiche durante gli acquisti in negozio. L’uso delle fidelity card aumenta anche in Italia.

Su Klarna App debuttano le carte fedeltà

La nuova funzionalità Carte fedeltà migliora il digital wallet dell’app di Klarna.

L’integrazione consente di raccogliere punti e sfruttare i vantaggi di qualsiasi brand, senza la necessità di portare con sé le card in plastica.

Le carte fedeltà su Klarna App inoltre favorisce un’esperienza all-in-one per risparmiare e portare valore ai consumatori nello shopping, sia in store che in modalità eCommerce.

La funzionalità supporta oltre 8mila programmi fedeltà in tutto il mondo, dall’abbigliamento al beauty, fino alla tecnologia e ai generi alimentari.

Secondo l’ultimo Osservatorio Loyalty di Stocard, nell’ultimo quadriennio in Italia l’uso delle carte fedeltà ha registrato un aumento del 27%. Infatti, gli italiani, con una media di 16 carte fedeltà a testa, sono i primi in classifica in Europa, seguiti da francesi (15) e tedeschi (12). Le fidelity card sono uno strumento apprezzato dai consumatori e che porta vantaggi ai retailer, ma non tutti vogliono un numero così elevato di carte in tasca.

Oltre un quarto (26%) degli utenti in passato si è rifiutati di iscriversi a un programma fedeltà per evitare di portare un’altra carta in modalità fisica. Inoltre, quasi la metà (49%) degli intervistati in Italia lascia a casa alcune tessere fisiche, perdendo punti e premi quando acquistano in negozio. La nuova funzionalità Carte fedeltà nella Klarna App, che riunisce tutte le card in un unico posto, risolve questo problema.

Come funzionano le Carte fedeltà di Klarna

Nello step 1, si clicca sull’icona Carte fedeltà dalla homepage della Klarna App e si seleziona Aggiungi carta, per accedere alla lista completa di brand e programmi fedeltà supportati. Inoltre, è possibile scorrere le opzioni o cercare un programma fedeltà mirato.

Tuttavia se il programma fedeltà non è ancora supportato, è possibile scegliere “Altra carta” e inserire a mano il nome del merchant.

Passiamo allo step 2. Dopo aver individuato il giusto programma fedeltà, si può inquadrare il codice a barre presente sulla carta fisica con la fotocamera del proprio smartphone.

L’app creerà in automatico una copia digitale della carta per memorizzarla nella sezione Carte fedeltà. Nelle tessere senza barcode, è possibile inserire a mano il numero della carta.

Infine lo step 3. Dopo aver aggiunto la carta, è possibile raccogliere i punti durante lo shopping. Quando si acquista in negozio, sarà sufficiente visualizzare e scansionare le proprie fidelity card mediante la Klarna App. Basta aprire l’app, passare la carta alla cassa e raccogliere i punti o richiedere lo sconto, proprio come avviene con la tessera fisica.

L’eredità di Stocard

Il debutto delle carte fedeltà sull’app di Klarna è frutto dell’acquisizione di Stocard nel 2021. L’acquisizione ha anche portato oltre 48 milioni di utenti su Klarna App.

“Dopo il lancio della nuova (…) soluzione per il Virtual Shopping”, commenta David Fock, Chief Product Officer di Klarna, “Klarna si sta addentrando maggiormente nel retail fisico, aiutando i consumatori a risparmiare tempo e denaro ovunque acquistino: offrendo loro un nuovo spazio digitale dove raccogliere comodamente le proprie carte fedeltà, stiamo portando l’esperienza di acquisto fisica a un livello superiore di comodità e flessibilità”.