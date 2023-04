Secondo Minsait Payments, torna il contante in Italia nel 2023, mentre i pagamenti digitali rallentano, seppur lievemente.

Il nostro Paese svetta al primo posto in Europa per i pagamenti coi contanti.

Torna il contante in Italia nel 2023: ecco le cifre

Metà degli italiani ha preferito i pagamenti elettronici nel 2022. Voltata pagina dopo l’emergenza sanitaria, il contante torna in auge in Italia nel 2023. Circa un italiano su tre preferisce pagare in contanti per gli acquisti fisici, portando l’Italia al primo posto in Europa per l’utilizzo del contante.

Dal rapporto di Minsait emerge che il 30% degli italiani diversifica i mezzi di pagamento, ma preferisce l’uso dei contanti o gli addebiti sul conto bancario.

Il 24% degli intervistati, seppur optando per la diversificazione, predilige di pagare con carte di debito, di credito o prepagate.

Soltanto l’11% degli italiani sceglie il pagamento in contanti nella maggior parte dei contesti, minimizzando l’utilizzo di soluzioni alternative di pagamento.

Tuttavia, gli utenti non sono sempre in grado di pagare come desiderano. Circa il 40% degli italiani ammette di essersi adattato, nell’arco dell’ultimo anno, è stato costretto a usare un mezzo di pagamento differente da quello che avrebbe voluto impiegare.

I principali ostacoli hanno riguardato per il 19% dei casi la mancata possibilità di usare il mezzo di pagamento preferito. Per il 15,3% problematiche tecniche hanno interferito. Per l’11,5% hanno impedito l’uso altre motivazioni, come per esempio i costi associati alla transazione.

L’adozione di carte di debito è scesa rispetto allo scorso anno, dall’85,9% del 2021 all’81,7% degli italiani. Il 50,9% aveva una carta di credito, rispetto al 58,9% dell’anno precedente. Anche l’uso delle carte prepagate è passato dal 66,8% del 2021 al 55,9% dello scorso anno.

Per i pagamenti fisici, le carte sono ancora il mezzo di pagamento preferito dal 48% degli italiani, ma calate rispetto al 53% dello scorso anno. Il 10,1% vorrebbe privilegiare i digital wallet come sistema di pagamento.

eCommerce, Bnpl e criptovalute

Il 95% degli italiani fa shopping su piattaforme di eCommerce: la percentuale più alta in Europa.

Inoltre il 13,3% degli intervistati ha usato il Buy Now Pay Later, nuove modalità di pagamento per dilazionare e rateizzare i pagamenti.

In Europa la quota di persone che ha comprato criptovalute è inferiore all’America Latina, dove, in alcuni Paesi, un quarto della popolazione bancarizzata ha comprato Bitcoin e monete virtuali. Nel Vecchio continente si attesta all’11,6%.

In Italia l’11,5% ha acquistato criptovalute, mentre un ulteriore 4,5% ha deciso l’acquisto e il 7,7% prende seriamente in considerazione questa opportunità. Ma il 20,7% non lo esclude, dimostrando che il settore è una crescita nel breve periodo.

Il report di Minsait Payments

Minsait Payments, la filiale di mezzi di pagamento di Minsait, ha rilasciato il 12° Rapporto sulle tendenze dei mezzi di pagamento. Torna il contante in Italia nel 2023.

“Dopo la crescita dovuta alla pandemia, l’adozione dei pagamenti digitali si sta stabilizzando in Italia e in tutta Europa. L’uso dei nuovi mezzi è ormai diffuso e commercianti e aziende devono adattarsi per rispondere rapidamente alle nuove abitudini di acquisto, che sono destinate a rimanere, soprattutto tra le nuove generazioni”, commenta Enrique Alvarez, Head of Business Development di Minsait Payments in Europa.