Illimity riceve da EFMA il premio di migliore realtà neobancaria

Claudia Costa

A un anno dalla nascita e a un mese dal lancio della banca diretta digitale, Illimity Bank si è affermata sul mercato quale banca di nuovo paradigma, pensata per essere una banca completa con una user experience di ultima generazione, in linea con la semplicità d’uso a cui i player tech di diversi settori hanno abituato gli utenti. Caratterizzata da un modello di business fortemente innovativo e ad alto tasso tecnologico, specializzata nel credito difficile alle PMI e guidata da Corrado Passera, fornisce credito a imprese ad alto potenziale, ma ancora con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing (Unlikely-To-Pay) e acquista crediti distressed corporate, con o senza garanzia, gestendoli attraverso la propria piattaforma, Neprix.

Oggi è stata premiata quale migliore nuova banca e player specializzato su scala globale. Ad assegnare il prestigioso riconoscimento internazionale è la European Financial Management Association (EFMA). Carlo Panella, Head of Direct Banking and Chief Digital Operations Officer di illimity, l’ha ritirato durante la cerimonia che si è tenuta a Parigi il 16 ottobre, nell’ambito dei Customer Insight & Growth Banking Innovation Awards, e che ha premiato le migliori aziende tra oltre 600 candidature da 70 Paesi del mondo. Le votazioni hanno visto la partecipazione di tutta la comunità finanziaria a livello globale chiamata a valutare i partecipanti sulla base di originalità, impatto e universalità del progetto. In particolare, la categoria Neobanks & Specialized Players identifica le migliori neobanche, appena arrivate sul mercato, ma già capaci di ridefinire le frontiere del banking tradizionale grazie a strategie innovative, sistemi altamente tecnologici e digitalizzati e agili piani di sviluppo.

“Abbiamo costruito una banca di nuovo paradigma, altamente tecnologica, specializzata, agile e solida, pensata per rispondere ai nuovi

bisogni di persone e imprese. In pochi mesi abbiamo raggiunto importanti risultati e questo prestigioso riconoscimento conferma che l’unione delle tecnologie più evolute con le competenze, finanziarie, industriali e digitali, è indispensabile per competere con successo in un settore come quello bancario che oggi vive una fase di cambiamento senza precedenti” ha dichiarato Corrado Passera, Fondatore e Chief Executive Officer del Gruppo illimity.

Immagine fornita da Shutterstock.