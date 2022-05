Banca Sella lancia Smart Business Sella, la nuova piattaforma digitale per le aziende, frutto della partnership con le fintech Workinvoice e Plusadvance e Fabrick, operatore specializzato in Open Finance.

Si tratta di un sistema integrato per gestire tutti i servizi bancari. Inoltre, opera su vari conti aziendali, anche depositati presso altri istituti,

e permette di usufruire di soluzioni di consulenza online.

Smart Business Sella gioca la carta fintech

La piattaforma di Banca Sella punta a semplificare l’operatività quotidiana delle aziende di ogni dimensione, spaziando dalle micro fino alle grandi aziende.

Smart Business Sella è infatti un unico sistema in grado di gestire tutti i conti e le attività connesse a uno stesso gruppo aziendale.

Ciò consente, dunque, di:

abilitare la visione per singola società ;

; gestire efficacemente team di lavoro mirati ;

; consentire a commercialisti o esperti contabili di accedere direttamente ai cont i;

o esperti contabili di i; permettere loro di consultare estratti e documentazione in autonomia e in completa sicurezza;

e in autonomia e in completa sicurezza; cedere il credito d’imposta ottenuto con lo sconto in fattura ;

ottenuto con lo ; eseguire più bonifici nello stesso momento e con un’unica autorizzazione;

nello stesso momento e con un’unica autorizzazione; anticipare fatture online con una customer journey digitale e integrata ;

; rendere disponibili servizi di invoice trading e di dynamic discouting , in collaborazione, rispettivamente, con le fintech Workinvoice e Plusadvance ;

, in collaborazione, rispettivamente, con le fintech ; creare e gestire un’ anagrafica digitale di clienti e fornitori condivisa con altri profili aziendali;

condivisa con altri profili aziendali; grazie a notifiche in real time , controllare l’operatività del team e ricevere avvisi su operazioni in via di autorizzazione o pagamenti in scadenza ;

, controllare l’operatività del team e ricevere avvisi su ; compilare F24 o altre operazioni complesse.

La strategia Banca Sella

Con il debutto di Smart Business Sella, la banca offre alle aziende un gateway di servizi digitali in grado di rendere disponibili dati transazionali e gestionali.

Banca Sella rafforza il proprio portafoglio digitale, in modo da fornire, in maniera immediata, indicazioni strategiche alle imprese per gestire il proprio business efficacemente.

“Lanciamo Smart Business Sella per supportare la trasformazione digitale delle imprese e per aiutarle a migliorare la loro operatività quotidiana, riducendo la complessità e integrando le procedure gestionali”, commenta Andrea Massitti, head of Corporate and Small Business di Banca Sella: “La nuova piattaforma diventa così uno strumento fondamentale per gestire la propria attività, in grado di adattarsi alle diverse dimensioni e tipologia di imprese e, grazie all’open banking, può inoltre ampliare le proprie funzionalità in partnership con fintech e altre realtà innovative”.