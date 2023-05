In occasione del Netcomm Forum 2023, svelata la soluzione di Buy Now Pay Later del Gruppo Mediobanca. Ecco come funziona e quali vantaggi offre rispetto alla concorrenza [...]

In occasione del Netcomm Forum 2023, Compass toglierà i veli a PagoLight PRO, la soluzione Buy Now Pay Later (Bnpl) targata Mediobanca. Ecco come funziona e quali vantaggi offre ai consumatori il pagamento a rate che oggi vale il 10% delle transazioni in Europa.

Compass PagoLight PRO: il Bnpl secondo Mediobanca

Compass, la società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, svela la nuova soluzione di Buy Now Pay Later. Si chiama PagoLight PRO, completamente digitale e integrabile su ogni piattaforma di eCommerce via API e plug-in.

WHITEPAPER L'Intelligenza Artificiale entra nel mondo dei pagamenti digitali: sfide, opportunità e vantaggi Pagamenti Digitali Digital Payment

Lo sviluppo del settore e-commerce in Italia dipende infatti sempre più dalle opzioni di pagamento a disposizione dei clienti, e tra questi c’è anche il Buy Now Pay Later (BNPL), strumento con cui oggi avviene il 10% delle transazioni europee. PagoLight PRO risponde alle crescenti esigenze di soluzioni di dilazione per comprare beni e servizi da parte degli operatori di eCommerce, in era di alta inflazione. L’obiettivo è quello di declinare formule di rimborso in versione personalizzata, per durata e importo.

I vantaggi

Il 57% delle transazioni online in Europa, nel 2022, hanno sfruttato strumenti di pagamento alternativi rispetto a carte di pagamento e contrassegno. Lo riporta il Global Payment Report 2023 di Worldpay from FIS.

PagoLight già oggi consente la dilazione di importi fino a 3.000 euro con un massimo di 12 rate. Ora PagoLight PRO, forte dell’esperienza di Compass maturata in ambito risk management, offre ai merchant la possibilità di proporre rateazioni di importi fino a 5.000 euro in massimo 24 mesi. Sia con addebito su carta di pagamento che su IBAN/conto corrente.

In più, PagoLight PRO, essendo un vero prodotto di credito al consumo, permette di applicare un pricing differenziato sostenuto o dal cliente finale o dal merchant stesso.

“Grazie alla recente acquisizione di Soisy, società fintech con un forte know-how nell’offerta di soluzioni di finanziamento su eCommerce”, commenta Luigi Pace, Direttore Centrale Marketing & Innovation di Compass, la società offre “un connubio di competenze che oggi ci consente di coniugare una piattaforma tecnologica d’avanguardia a un know-how specifico di risk management che da sempre rappresenta un tratto distintivo di Compass”.

I dati dell’Osservatorio Compass

L’Osservatorio Compass fotografa l’inclinazione all’uso del Buy Now Pay Later per il cliente. Una propensione che dipende dall’importo della spesa, con un impatto crescente sul budget a disposizione del consumatore finale.

Nel settore dei viaggi, il 24% vorrebbe spendere di più con una soluzione di BNPL. Anche per i merchant le soluzioni di BNPL sono utili per supportare e aumentare il carrello medio.

Nel campo dell’arredamento, per esempio, il 19% già lo propone o lo sta abilitando. In altre parole, questa soluzione può essere un incentivo a supporto degli acquisti e dei consumatori. Offre un contributo significativo alle vendite.

“Quello della rateizzazione a breve termine è ormai un trend consolidato”, conclude Pietro Cesati, CEO di Soisy e Head of Buy Now Pay Later di PagoLight: “Compass oggi vuole cogliere tutte le opportunità legate a questo business mettendo a disposizione dei merchant, attraverso la gamma PagoLight, soluzioni di rateizzazione distintive rispetto a quanto presente oggi sul mercato, sia per importi che per durata, in grado di supportare ancora di più le vendite nel mondo eCommerce”.

Il Netcomm Forum 2023 – The Digital Commerce & Retail Event apre mercoledì 17 fino a giovedì 18 maggio 2023, presso l’Allianz MiCo, a Milano Fiera.