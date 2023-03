Debutta Adyen Click to Pay, una novità tecnologica che perfeziona il processo di pagamento online nell’eCommerce.

La piattaforma tecnologica finanziaria punta a migliorare la customer experience nel commercio elettronico. Ecco quali vantaggi offre.

Adyen lancia Click to Pay

Arriva in Italia Adyen Click to Pay, l’innovazione che consente ai consumatori di evitare di inserire i dati della carta a ogni acquisto, in modalità manuale. L’obiettivo è ridurre il fenomeno dell’abbandono del carrello, aumentando le conversioni al checkout.

Infatti, la piattaforma tecnologica finanziaria velocizza il processo di pagamento online, rendendolo più fluido e semplice per i clienti.

La novità tecnologica di pagamento, infatti, migliora il processo di checkout nell’eCommerce. Permette di finalizzare l’operazione in pochi click, agevolando la customer experience su qualunque dispositivo e browser. Il fine è finalizzare l’acquisto da parte dell’utente finale.

WHITEPAPER Gli elementi necessari per erogare survey con alti tassi di conversione e bassi tassi di abbandono CRM Risorse Umane/Organizzazione

Per evitare di commettere errori quando si inseriscono i dati della carta, Adyen consente di effettuare il salvataggio delle proprie informazioni di pagamento preferito. Da usare anche quando si esegue il checkout in qualità di ospite, ottimizzando conversione, autorizzazione ed esperienza di acquisto da parte dell’utente.

Il contrasto al fenomeno dell’abbandono del carrello

Adyen afferma di essere la prima a effettuare l’integrazione dell’esperienza Click to Pay nel processo di pagamento dell’eCommerce.

Nell’eCommerce, ogni step del processo di checkout costituisce un’occasione di possibile ripensamento al proprio acquisto. Dunque aumenta la possibilità di abbandonare il carrello. Un rischio che Adyen contribuisce a ridurre, grazie a strumenti di pagamento digitali più rapidi e fluidi, senza compromettere il livello di fiducia e sicurezza.

“Il fenomeno dell’abbandono del carrello e della conseguente bassa conversione al checkout interessa ancora molte aziende, soprattutto se ad acquistare è un nuovo cliente o una persone che effettua una transazione una sola volta”, commenta Edgar Verschuur, Global Head of Payments di Adyen. “Per affrontare questa sfida, stiamo implementando una serie di soluzioni di pagamento a livello globale”.

“Introducendo Click to Pay nella nostra offerta di servizi per i pagamenti online, eliminando la necessità per i consumatori di inserire manualmente i dati della carta. Questo rende più veloce, più intuitivo e meno soggetto a errori il completamento dell’acquisto, con un conseguente aumento dei ricavi per i nostri clienti”, conclude Edgar Verschuur.