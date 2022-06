Il cashless batte i contanti al bar e al ristorante. Infatti ben otto pagamenti su dieci sono contactless nella ristorazione.

Lo rivela l’Osservatorio caffè e ristoranti 2022, una ricerca a firma di SumUp. Ecco le regioni più cashless d’Italia.

Vincono i pagamenti contactless nella ristorazione

I pagamenti cashless nella ristorazione sono in pieno boom, nel periodo che va dal 2019 al 2022. Hanno infatti messo a segno un incremento a tripla cifra: +101% rispetto all’anno scorso.

Inoltre, i pagamenti in modalità contactless e comunque cashless presentano un transato medio in crescita del 101% rispetto al 2021 e del 63% rispetto al 2019.

Lo scontrino medio cashless si aggira sui 26,3 euro, con una differenza fra aree geografiche.

Ai clienti piace la possibilità dei pagamenti contactless. Infatti gli avventori di caffè e ristoranti scelgono questa modalità in otto casi su dieci, registrando un incremento di 8 punti percentuali rispetto al 2021 e del 25% rispetto al 2019.

Le regioni più cashless d’Italia

A livello geografico, le regioni più cashless sono Valle d’Aosta (+420% sul 2021), Trentino-Alto Adige (+365%) e Molise (+294%). Ma crescono anche Liguria (+157%) e Abruzzo (+138%).

Inoltre, le regioni con lo scontrino medio cashless superiore alla media nazionale nel 2022 sono il Molise (con 35 euro), la Valle d’Aosta (33,6 euro) e il Friuli Venezia Giulia (30,5 euro).

Infine, nella parte bassa della classifica, con lo scontrino medio più basso, si piazzano Sardegna (19,1 euro), Piemonte (22,4 euro), Puglia e Lombardia (23,6 euro).

“Quella del 2022 per caffè e ristoranti e per i loro avventori sarà un’estate all’insegna del cashless e del contactless”, commenta Umberto Zola, Growth Marketing Lead di SumUp, “sarà difficile tornare indietro verso il contante ora che tanto i commercianti, quanto i consumatori hanno compreso e preferito la comodità del ‘senza contanti’ in ogni contesto e sono disposti a pagare – e far pagare – non solo il conto al ristorante, ma anche il caffè e il gelato con la carta, lo smartphone o lo smartwatch”.

La rivoluzione cashless continua dunque a essere evidente soprattutto in questo settore, che negli ultimi due anni ha dovuto adeguarsi sempre più rapidamente alle nuove necessità, dai menù online ai pagamenti a distanza per i servizi di delivery. Non a caso, la crescita del cashless parte dall’uso del POS, ma si espande a un intero ecosistema che consente agli small business di gestire pagamenti e attività in modo integrato e semplice attraverso: