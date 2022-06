Worldline e Ivs Group siglano un’alleanza per diffondere distributori automatici cashless in Europa.

La partnership punta infatti a ottimizzare l’accettazione delle transazioni elettroniche anche in Italia e Francia.

Più distributori automatici cashless in Europa

La Francia e l’Italia sono i primi Paesi dove debutta la soluzione di Worldline e IVS, per poi renderla disponibile in tutto il mercato europeo.

L’alleanza strategica nei distributori automatici cashless coniuga infatti le competenze di Worldline in materia di accettazione globale con l’esperienza di IVS nei distributori automatici e i servizi a valore aggiunto offerti da Moneynet, l’istituto di pagamento del Gruppo IVS.

Il risultato della partnership è dunque una soluzione, altamente scalabile di distributori automatici cashless, che prevede: l’uso dei migliori terminali POS Worldline; l’integrazione facile grazie alla conformità con i protocolli internazionali del settore e i moduli di comunicazione MDB per i distributori automatici.

WHITEPAPER In 5 step ecco come migliorare i processi di CONTABILITA' Amministrazione/Finanza/Controllo Finanza/Assicurazioni

Gli utenti delle vending machine beneficeranno dell’impiego dei più recenti terminali Self/2000, che vantano un completo touch screen, connettività 4G e fotocamera per accettare i digital wallet.

I digital wallet nel settore del self-service

Il veloce cambiamento di abitudini dei consumatori, accelerato dalla pandemia, adotta una nuova generazione di dispositivi di distribuzione automatica. L’obiettivo è consentire ai clienti di pagare con smartwatch, smartphone e tutti i portafogli digitali.

Il cashless sta conquistando terreno, insieme alla domanda in aumento di opzioni digitali. Infatti, nell’ambito del self-service, un settore in forte espansione, la clientela richiede metodi di pagamento economici, a maggior valore aggiunto e un’esperienza d’uso semplice ed efficace.

Per soddisfare le esigenze, gli operatori dei distributori automatici devono declinare la loro offerta al cashless, offrendo al consumatore la migliore esperienza d’acquisto. È inoltre fondamentale scegliere partner strategici, in grado di accompagnare la transizione dal contante al cashless, gestire la complessità dei pagamenti in tutte le aree geografiche e anticipare le tendenze future in un mercato in rapida trasformazione digitale.

“La flessibilità della soluzione Worldline”, commenta Nicolas Dejonghe, Head of Vending Sales of Worldline, ci ha permesso di costruire un’offerta su misura, completamente adattabile alle diverse aree geografiche, che parte dai terminali e si completa con i servizi di acquiring. Saremo al fianco di IVS per sostenerli nei loro piani di crescita e per realizzare insieme un’esperienza commerciale globale”.