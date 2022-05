Worldline ha effettuato il rebranding di Axepta Italia. Ora si chiama Worldline Merchant Services Italia.

Worldline ha acquisito l’80% di Axepta Italia, lo ha annunciato all’ultima edizione di Netcomm Forum.

Rebranding per Axepta Italia: la sinergia

Grazie all’acquisizione, Worldline Merchant Services Italia diventa uno dei maggiori acquirer italiani. Unisce l’esperienza internazionale del primo player europeo con la conoscenza del mercato locale, frutto di un’esperienza maturata in oltre 15 anni di Axepta.

La società infatti aspira a diventare il secondo player sul mercato dei pagamenti in Italia nell’arco dei prossimi 3 anni. Ecco il servizio in cifre:

circa 300 milioni di transazioni gestite nel 2021;

140.000 POS;

oltre 40.000 merchant clienti a marzo 2022.

La società punta a orientare i suoi partner di business verso l’adozione di soluzioni senza POS, eCommerce e omnicanale.

Gli esercenti, attuali e futuri, potranno accedere a prodotti e servizi sempre aggiornati per rispondere efficacemente alle necessità di business specifiche e per indirizzare i clienti in un’esperienza d’acquisto in continua evoluzione.

I clienti italiani di Worldline Merchant Services Italia potranno così avvantaggiarsi degli investimenti in innovazione del gruppo: ammontano ad oltre un miliardo di euro nel triennio 2022-2024.

Il fenomeno contactless

In Italia i pagamenti attraverso carte contactless hanno raggiunto 126,5 miliardi di euro nel 2021. Intanto, i Mobile e Wearable Payments hanno raddoppiato il loro valore rispetto al 2020 (+106%), superando la soglia dei 7 miliardi di euro. Sono i dati emersi dal report dell’Osservatorio Innovative Payments Politecnico di Milano.

“In questi mesi abbiamo lavorato alacremente per integrare Axepta Italia all’interno del gruppo Worldline”, ha commentato Stefano Calderano, Country Manager Italia Worldline Merchant Services, “e siamo molto soddisfatti di poter ora presentare questa nuova realtà al mercato in occasione del Netcomm Forum. L’innovazione è una delle nostre parole d’ordine ma pensiamo lo sia anche la flessibilità, intesa come la nostra capacità di fornire soluzioni su misura sia alle grandi aziende che alla platea delle PMI e la conoscenza del mercato italiano che deriva da oltre 15 anni di attività nel nostro Paese”.