Vittoria Assicurazioni migliora la UX con AppQuality

Claudia Costa

Vittoria Assicurazioni annuncia il rilascio dell’upgrade di MyVittoria, applicazione già utilizzata da oltre 600.000 clienti e che oggi presenta al mercato la sezione “Area Riservata” con un restyling grafico più moderno e accattivante, nuove funzionalità e un approccio mobile first per rispondere al meglio alla continua evoluzione delle esigenze dei clienti. Miglioramenti tecnologici resi possibili grazie alla collaborazione con AppQuality, innovativa startup italiana specializzata nel crowdtesting per app, siti e altri prodotti digitale che, grazie alla numerosa community di 200.000 tester e a un network di esperti UX qualificati, reclutati e certificati in tutta Italia e in Europa, ne ha garantito un’ottimizzazione della qualità e della user experience.

“L’aggiornamento dell’app testimonia l’attenzione di Vittoria Assicurazioni verso la digital transformation in atto, ma anche le reali e concrete necessità dei consumatori sempre più digitalizzati e alla ricerca di soluzioni immediate ed efficaci. Uno strumento importante che consente alla Compagnia di offrire un servizio completo e valutato positivamente dagli oltre 600.000 utenti che hanno accesso all’Area Riservata” ha affermato Luciano Chillemi, Responsabile Comunicazione Istituzionale e Customer Care di Vittoria Assicurazioni.

Un continuo valore aggiunto per i clienti

Lanciata nel 2014, MyVittoria è un’applicazione gratuita che permette di controllare la propria posizione assicurativa, avere sostegno immediato in caso di imprevisto stradale, essere sempre in contatto con la propria agenzia o cercare facilmente una carrozzeria o un centro cristalli convenzionato. Indipendentemente dall’essere cliente o meno di Vittoria, l’utente può usufruire di un’ampia gamma di servizi tra cui localizzare il veicolo se non ricorda più dove lo si è parcheggiato con la funzione MyParking; controllare se un veicolo ha la copertura assicurativa grazie a MyTarga; ricercare e geolocalizzare punti di interesse generale come bancomat, benzinai, campeggi, farmacie, ospedali, posti di Polizia, parcheggi, ristoranti, veterinari; accedere alla sezione “Io e il mio Camper” dedicata alle famiglie in autocaravan.

Oggi, MyVittoria propone un’Area Riservata dal design completamente rinnovato, responsive e user-friendly con cambiamenti delle funzioni disponibili.

Accedendo a “Le mie coperture”, l’utente accede ad una visione d’insieme delle varie polizze attive, suddivise per categorie di rischio e facilmente riconoscibili tramite le icone e di cui è possibile visualizzarne i dettagli, scaricare i relativi documenti, contattare l’Agenzia di riferimento e per le polizze auto, aprire un sinistro.

La funzione “Scadenze” è più smart grazie al potenziamento dei promemoria personali per patente, carta d’identità, passaporto o anche bollo, revisione e tagliando auto, mentre la sezione “Apertura Sinistro”, diventa accessibile anche da desktop, oltre che da mobile.

La feature “Cerca” consente di individuare, contattare e raggiungere i punti di interesse convenzionati come carrozzerie, centri cristalli, strutture sanitarie nazionali, commissari d’avaria nazionali, ispettorati sinistri. Con l’introduzione dell’opzione “Cerca la mia agenzia” il cliente può trovare tutti i riferimenti dell’agenzia che gestisce le proprie polizze. Una novità pensata e realizzata per creare un rapporto più facile e diretto con l’agente di riferimento.

Immagine fornita da Shutterstock.