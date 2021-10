Payback Go: arriva la funzione di geolocalizzazione per sconti e promozioni

L'obiettivo di Payback Go è quello di garantire una maggiore integrazione dell’esperienza off e online [...]

Offerte e promozioni geolocalizzate in base alla vicinanza dell’utente: parliamo di Payback Go, la nuova funzionalità dell’App Payback, sviluppata dall’omonima Piattaforma di Marketing & Engagement Multipartner (oltre 300 Partner tra Retailer ed eCommerce). Il servizio è basato principalmente sulla funzione di geolocalizzazione e consente ai clienti, dopo la prima attivazione e in conformità alle regole dettate dalla normativa sulla Privacy, di poter accedere in maniera intuitiva e semplice a offerte e sconti dedicati ogni volta che si trovano nelle vicinanze dei punti vendita dei Partner del programma, semplicemente aprendo l’App PAYBACK. Tra i Partner aderenti a PAYBAK GO ci sono Bricofer, Carrefour Italia, Esso, GrandVision, Maxi Zoo, Mondadori Store, Rossopomodoro e Self.ell’Insegna del punto vendita vicino al cliente.

Luca Leoni, CEO PAYBACK Italia, ha commentato: “Payback Go è uno strumento innovativo che ci permette di mantenere e rafforzare la promessa di proporre ai clienti del network Payback contenuti personalizzati e, soprattutto, di proporli al cliente nel momento e posto giusto, garantendo una sempre maggiore integrazione dell’esperienza off e online. Payback Go rappresenta per noi anche un’ulteriore conferma per i Partner della coalizione che l’App PAYBACK può essere considerata un canale complementare e integrato, ora anche nel look&feel, alla loro pianificazione di marketing, con l’obiettivo di creare un ecosistema coerente e integrato di contenuti per i clienti.”