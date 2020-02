UniCredit, il processing dei pagamenti è affidato a equensWorldline

Accordo firmato tra Unicredit ed equensWorldline, società controllata di Worldline, per l’elaborazione di tutti pagamenti SEPA (Single Euro Payments Area), instant, multi-currency, domestici e high-value in Germania e Austria. L’intesa segue la partnership già siglata da equensWorldline con Commerzbank e consolida ulteriormente la posizione della società sul mercato, ad oggi principale processor di pagamenti in Europa.

L’elaborazione di tutte le operazioni di pagamento sarà effettuata dalla controllata di Worldline attraverso la propria piattaforma di pagamento future proof e pienamente compliant con tutti gli attuali requisiti normativi e regolamentativi: una piattaforma integrata con cui la società abilita l’innovazione per tutti i prodotti di pagamento account-to-account.

Ad avere spinto Unicredit alla partnership, la rielaborazione profonda del proprio modello operativo e di business per quanto riguarda tutte le sue attività di processing dei pagamenti. Una rielaborazione che sta portando sempre più banche a considerare nuovi modelli di sourcing per contenere i costi, ridurre complessità, limitare i rischi e liberare risorse.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership, che dimostra come sempre più gli istituti finanziari di primo piano stiano beneficiando dall’approvvigionamento delle loro operazioni di pagamento attraverso processor di pagamento paneuropei specializzati come noi. In equensWorldline non agiamo solo come provider, ma anche come sparring partner per portare innovazione, competitività dei prezzi e garanzia di conformità normativa. Questo significa che stiamo cercando di costruire il futuro per plasmare il panorama dei pagamenti in Europa e a livello globale, collaborando con partner bancari leader come UniCredit. Sia equensWorldline che UniCredit si sono fortemente affermate nel settore finanziario europeo, e da molti anni lavorano con successo come leader in questo ambiente. Lavorando insieme sulla base della nostra lunga esperienza e della portata europea che ci distingue, possiamo offrire ai clienti europei i servizi che meglio si adattino alle loro esigenze. Tutto ciò sarà ulteriormente sfruttato a vantaggio dei clienti, sempre più spesso anche a livello globale, poiché l’elaborazione dei pagamenti si sta rapidamente evolvendo in un mondo globale di pagamenti in tempo reale” afferma Michael Steinbach, CEO di equensWorldline.

“Celebriamo questo entusiasmante accordo che offre a equensWorldline l’opportunità di collaborare con UniCredit per trasformare il processing dei pagamenti in due dei suoi mercati principali, favorendo l’eccellenza operativa e sostenendo in modo distintivo l’innovazione di prodotto e tecnologica” commenta Alessandro Baroni, CMO di equensWorldline.