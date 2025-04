Sis ID lancia VoP Suite, per la sicurezza dei pagamenti istantanei nell’UE

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha accelerato il processo di digitalizzazione dei pagamenti per favorire transazioni sempre più rapide, sicure e accessibili. Al centro di questa trasformazione vi sono i bonifici istantanei, che consentono il trasferimento di fondi tra conti bancari in pochi secondi, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Un passaggio fondamentale di questo percorso normativo è rappresentato dall’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/886 (Instant Payment Regulation – IPR), operativo dall’8 aprile 2024. Approvato dal Parlamento Europeo a febbraio dello stesso anno, il regolamento ha l’obiettivo di rendere i pagamenti istantanei SEPA più diffusi, riducendo barriere, costi e rischi di frode per cittadini e imprese.

La verifica del beneficiario: un obbligo per le banche

Tra le disposizioni più rilevanti dell’IPR figura l’introduzione obbligatoria del sistema di Verification of Payee (VoP), che entrerà in vigore il 9 ottobre 2025. Questa misura impone ai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) di implementare strumenti di controllo per verificare la corrispondenza tra le coordinate bancarie del destinatario e il nome fornito dal pagatore, riducendo drasticamente il rischio di errori o frodi.

Questo scenario apre nuove opportunità per le aziende che operano nel settore della sicurezza dei pagamenti. Una di queste è la FinTech Sis ID, fondata nel 2016, che già supporta oltre 5000 clienti nella prevenzione delle frodi bancarie.

Sis ID presenta VoP Suite: la soluzione per le banche

In risposta ai nuovi requisiti normativi, Sis ID ha sviluppato la VoP Suite, una soluzione software modulare pensata appositamente per le banche. Progettata in collaborazione con le principali istituzioni finanziarie, questa suite consente di implementare il servizio di verifica del beneficiario in conformità al regolamento IPR.

L’obiettivo della VoP Suite è chiaro: rendere i pagamenti istantanei non solo veloci, ma anche sicuri, evitando trasferimenti errati o fraudolenti grazie a un controllo accurato delle informazioni sui conti dei destinatari.

Le caratteristiche distintive di VoP Suite

La nuova soluzione di Sis ID si distingue per una serie di funzionalità che ne fanno uno strumento completo e flessibile per le banche:

Modularità : adattabile ai requisiti tecnici e normativi di ciascun cliente.

: adattabile ai requisiti tecnici e normativi di ciascun cliente. Conformità agli standard API e EPC : garantisce integrazione fluida con le infrastrutture esistenti.

: garantisce integrazione fluida con le infrastrutture esistenti. Pre-validazione SWIFT : verifica anticipata dei dettagli del conto con la banca ricevente, riducendo problemi prima dell’esecuzione del bonifico.

: verifica anticipata dei dettagli del conto con la banca ricevente, riducendo problemi prima dell’esecuzione del bonifico. Modello di business predittivo : ottimizzazione dei costi del servizio VoP.

: ottimizzazione dei costi del servizio VoP. Gestione efficiente delle richieste VoP : supporto per operazioni in blocco e singole.

: supporto per operazioni in blocco e singole. Funzioni avanzate di archiviazione : migliorano prestazioni e robustezza.

: migliorano prestazioni e robustezza. Gestione dei tipi di file: per un allineamento efficace con i flussi di lavoro dei clienti.

La missione di Sis ID: combattere le frodi bancarie

Il CEO e co-fondatore di Sis ID, Laurent Sarrat, sottolinea l’impegno dell’azienda: “In Sis ID, la nostra missione è proteggere le aziende dalla crescente minaccia delle frodi finanziarie. Ci dedichiamo a fornire soluzioni sicure e affidabili per garantire l’accuratezza dei pagamenti aziendali. Con il lancio di VoP Suite, estendiamo i nostri servizi alle banche, consentendo loro di beneficiare della nostra esperienza nella lotta alle frodi sui bonifici bancari. Questo nuovo prodotto, disponibile da ottobre 2025, è stato progettato per soddisfare i requisiti del regolamento sui pagamenti istantanei, garantendo a tutti pagamenti istantanei sicuri e accurati”.