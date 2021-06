SIA e Volante Technologies accelerano l’adozione dei pagamenti istantanei in Europa

L’accordo di partnership tra il player mondiale nei pagamenti e nella messaggistica finanziaria su cloud, e l’azienda hi-tech europea nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, permetterà a banche, istituzioni finanziarie e payment service provider di inviare e ricevere pagamenti istantanei, in meno di 10 secondi per un importo massimo fissato a 100.000 euro per singola transazione, 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno, in conformità con lo schema SEPA Instant Credit Transfer dello European Payments Council (EPC).

L’integrazione della soluzione Instant Payments as-a-Service SEPA cloud-native di Volante Technologies con l’infrastruttura di rete ad alta velocità, sicura e a bassa latenza SIAnet, fornirà a banche e istituzioni finanziarie europee l’accesso diretto alla piattaforma paneuropea per i pagamenti in tempo reale RT1 di EBA Clearing e al servizio di regolamento TARGET Instant Payments Settlement (TIPS) dell’Eurosistema (BCE e banche centrali nazionali dell’eurozona). Il servizio prevede, inoltre, un’ampia gamma di modalità e schemi di pagamento aggiuntivi disponibili, come il SEPA Credit Transfer e il SEPA Direct Debit.

Domenico Scaffidi, Vice President Global Industry & Regulatory Affairs di Volante Technologies commenta “Il numero degli schemi di pagamento in Europa continua ad aumentare. La nostra proposta congiunta accelera il processo di connessione a questi sistemi e piattaforme di pagamento paneuropei. Essendo già certificati sulla rete SIAnet, le banche potranno rapidamente offrire pagamenti istantanei ai loro clienti beneficiando della riduzione dei costi di implementazione e delle risorse di progetto. La partnership permetterà inoltre alla clientela comune di estendere il servizio ad altri tipi di pagamento oltre a quelli istantanei”.

Digital event, 23 giugno Forum PA > Italia Cashless: pagamenti digitali come piattaforma di innovazione per la ripresa Pagamenti Digitali Digital Payment

Immagine fornita da Shutterstock