Un POS (Point of Sale) mobile è un dispositivo portatile che consente a commercianti e aziende di accettare pagamenti elettronici ovunque si trovino, senza la necessità di un terminale fisso. Le caratteristiche principali di un POS mobile sono:

Design compatto: Un POS mobile è generalmente di piccole dimensioni, simile a uno smartphone o a un tablet, rendendolo facile da trasportare e maneggiare. Connettività wireless: Questi dispositivi utilizzano reti mobili (3G, 4G, o 5G) o Wi-Fi per connettersi a internet, o Bluetooth , permettendo di elaborare pagamenti ovunque ci sia copertura. Questo li rende ideali per venditori ambulanti, eventi all’aperto, o qualsiasi attività che richiede mobilità. Compatibilità di pagamento: supporta vari metodi di pagamento, inclusi:

Carte di credito e debito con chip EMV.

Transazioni contactless tramite NFC (es. Apple Pay, Google Pay).

Carte con banda magnetica, se dotato di lettore apposito.

Interfaccia intuitiva: Spesso dotato di un display touchscreen, il POS mobile offre un’interfaccia semplice e intuitiva per la gestione delle transazioni, permettendo al venditore di visualizzare rapidamente i dettagli delle vendite e delle ricevute. Sicurezza avanzata: Include funzionalità di sicurezza come la crittografia dei dati delle transazioni, autenticazione multifattoriale e aggiornamenti software regolari per mantenere la conformità con le normative di sicurezza dei pagamenti. Batteria ricaricabile: Equipaggiato con una batteria ricaricabile di lunga durata, che consente di operare per diverse ore senza necessità di alimentazione continua. Reportistica e gestione delle vendite: Molte soluzioni POS mobile offrono funzioni di reportistica integrata, permettendo agli utenti di monitorare le vendite, gestire l’inventario e generare report finanziari direttamente tramite l’applicazione.

Questi dispositivi sono particolarmente utili per piccoli commercianti, venditori ambulanti e aziende che operano fuori sede, fornendo una soluzione versatile per accettare pagamenti in modo rapido e sicuro.

Come scegliere il miglior POS Mobile nel 2025

Nel panorama attuale dei pagamenti digitali, le soluzioni POS mobile si distinguono per versatilità, accessibilità e capacità di adattarsi a contesti professionali molto diversi tra loro.

Dalle microimprese alle attività in mobilità, fino ai negozi con uno o più punti cassa, queste tecnologie hanno semplificato l’incasso elettronico, riducendo le barriere economiche e tecniche che in passato rallentavano l’adozione dei POS tradizionali.

Scegliere un POS mobile implica una prima valutazione: non deve solo soddisfare le esigenze immediate di un’ attività, ma essere anche in grado nel tempo di adattarsi e crescere con il business

Ecco alcuni aspetti chiave da valutare:

Compatibilità con metodi di pagamento : Assicurarsi che il POS mobile supporti tutte le forme di pagamento come pagamenti contactless (NFC), carte con chip e banda magnetica, e portafogli digitali come Apple Pay e Google Pay.

: Assicurarsi che il POS mobile supporti tutte le forme di pagamento come pagamenti contactless (NFC), carte con chip e banda magnetica, e portafogli digitali come Apple Pay e Google Pay. Connettività e mobilità : Optare per dispositivi che offrono connettività 4G/5G o Wi-Fi, permettendo di accettare pagamenti ovunque senza una connessione fissa.

: Optare per dispositivi che offrono connettività 4G/5G o Wi-Fi, permettendo di accettare pagamenti ovunque senza una connessione fissa. Facilità d’uso : Scegliere un POS con un’interfaccia utente intuitiva e facile da navigare. Un touchscreen può facilitare l’operatività quotidiana. Considerare la disponibilità di applicazioni mobile che offrono funzionalità di gestione delle vendite e reportistica.

: Scegliere un POS con un’interfaccia utente intuitiva e facile da navigare. Un touchscreen può facilitare l’operatività quotidiana. Considerare la disponibilità di applicazioni mobile che offrono funzionalità di gestione delle vendite e reportistica. Costi e commissioni : Valutare le tariffe per transazione e i costi associati all’acquisto o noleggio del dispositivo.

: Valutare le tariffe per transazione e i costi associati all’acquisto o noleggio del dispositivo. Integrazione con altri sistemi : se si gestisce anche un negozio online o si utilizzano software di gestione delle vendite, verificare che il POS mobile possa integrarsi con questi sistemi per una gestione sinergica delle operazioni.

: se si gestisce anche un negozio online o si utilizzano software di gestione delle vendite, verificare che il POS mobile possa integrarsi con questi sistemi per una gestione sinergica delle operazioni. Supporto e assistenza: Accertarsi che il fornitore offra supporto clienti affidabile e accessibile, preferibilmente con assistenza 24/7 in caso di problemi tecnici.

Nexi POS: soluzioni avanzate per ogni esigenza

Nexi Mobile POS 4.0 💶 Prezzo terminale: 29 € 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: ✔ 🔋 Batteria: 1.180 mAh ☎️ Sim Card: ✖ 🖨️ Stampante integrata: ✖ 📟 Touch screen: ✖ 🔌 Tipo di ricarica: USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 133 x 71 x 19 mm Pagamenti accettati: Vedi l’offerta

Con un’offerta tra le più ampie e strutturate del mercato italiano, Nexi si conferma un punto di riferimento per professionisti e attività in cerca di un POS mobile moderno, sicuro e personalizzabile.

La gamma include sia dispositivi portatili da abbinare allo smartphone, sia soluzioni interamente digitali (SoftPOS) che trasformano il telefono in un terminale di pagamento. A ciò si aggiungono promozioni mirate, accredito rapido e zero canone fisso per le opzioni entry-level.

Punti di forza:

Mobile POS a 29 euro IVA inclusa, senza canone mensile: leggero, compatto, si collega via Bluetooth allo smartphone;

SoftPOS a 19 euro IVA inclusa, senza dispositivo fisico: il POS è direttamente nel telefono, ideale per chi viaggia leggero;

Commissione unica dell’1,89% per PagoBANCOMAT e principali circuiti internazionali (Visa, Mastercard, Amex, etc.);

Accredito in 1 giorno lavorativo direttamente sul conto corrente;

Zero commissioni sui micropagamenti fino a 10 euro, per chi attiva l’iniziativa gratuita tramite Nexi Business;

Ricezione delle ricevute via SMS, e-mail o WhatsApp, senza necessità di stampante;

App Nexi Business inclusa per gestire operazioni, rimborsi e monitoraggio in tempo reale;

Ideale per liberi professionisti, consulenti, attività di servizi alla persona, piccoli esercenti.

myPOS: flessibilità per i professionisti in movimento

myPOS Pro 4.4 💶 Prezzo terminale: 249 € 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: No 🔋 Batteria: 5000mAh ☎️ Sim Card: Si 🖨️ Stampante integrata: Si 📟 Touch screen: Si 🔌 Tipo di ricarica: USB 2.0 OTG 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica, QR 📦 Dimensioni: 212.6 × 79.1 × 51.9mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

Con oltre 250.000 esercenti attivi in Europa, myPOS offre una delle soluzioni POS mobile complete. Tutti i terminali sono indipendenti — non richiedono uno smartphone per funzionare — e includono una SIM dati gratuita e illimitata, per accettare pagamenti ovunque, senza vincoli. Il conto aziendale con IBAN europeo è incluso con l’acquisto e consente accredito immediato dei pagamenti, anche nei weekend. Nessun canone fisso, solo una commissione per transazione e la possibilità di scegliere tra diversi modelli a seconda delle esigenze del business.

Punti di forza:

Terminali completamente autonomi: nessuna connessione a smartphone necessaria ;

; Prezzi a partire da 29 euro + IVA (myPOS Go 2), fino a modelli avanzati con stampante integrata (myPOS Pro a 249 euro + IVA);

(myPOS Go 2), fino a modelli avanzati con stampante integrata (myPOS Pro a 249 euro + IVA); SIM dati gratuita e illimitata inclusa , con connessione 4G e Wi-Fi per operare ovunque;

, con connessione 4G e Wi-Fi per operare ovunque; Nessun canone mensile o contratto vincolante; si paga solo per le transazioni effettuate;

o contratto vincolante; si paga solo per le transazioni effettuate; Accredito in meno di 3 secondi sul conto business myPOS incluso;

sul conto business myPOS incluso; App gratuita per il monitoraggio delle vendite e carta di debito Mastercard senza costi;

Accetta tutte le principali modalità di pagamento: Chip&Pin, contactless, bande magnetiche, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay;

Ideale per liberi professionisti, piccole imprese, negozi in movimento e chi opera in eventi e fiere.

Axerve POS: innovazione e semplicità per i pagamenti

Axerve Easy POS 4.6 💶 Prezzo terminale: 100 € / gratis con piano a canone (17€ o 22€ + IVA al mese) 💸 Costi di attivazione: Bollo 16€ 📲 App obbligatoria: Sì 🔋 Batteria: 2.300 mAh ☎️ Sim Card: Sì 🖨️ Stampante integrata: Sì 📟 Touch screen: Sì 🔌 Tipo di ricarica: Micro USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 176 x 78 x 57 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

Axerve offre una soluzione completa e trasparente per chi desidera un POS mobile professionale, senza sorprese nei costi. Il POS Easy è un terminale portatile Android, dotato di stampante integrata e connessione 4G + Wi-Fi, fornito con SIM dati multioperatore inclusa. È possibile scegliere tra due formule: canone fisso senza commissioni o solo commissioni con promo cashback attiva fino al 30 aprile 2025. Entrambe le opzioni includono assistenza 7 giorni su 7, accredito rapido su qualsiasi conto corrente e una dashboard per il controllo completo delle transazioni.

Punti di forza:

Dispositivo PAX A920 Pro con stampante integrata , sistema Android, Wi-Fi + 4G, design compatto e moderno;

, sistema Android, Wi-Fi + 4G, design compatto e moderno; Due formule disponibili:

POS Easy a canone: 17 euro + IVA/mese fino a 10.000 euro annui di incasso, oppure 22 euro + IVA/mese fino a 30.000 euro; zero commissioni fino alla soglia;

POS Easy a commissioni: 1% fisso su ogni transazione, con 50% di cashback fino al 30/04/2025 (rimborso mensile fino a 40 euro)

Tra le altre caratteristiche, sono incluse:

SIM 4G con traffico dati incluso , già attiva e automatica sulla rete con la miglior copertura;

, già attiva e automatica sulla rete con la miglior copertura; Accredito entro il giorno lavorativo successivo su qualsiasi conto corrente italiano;

Dashboard online myStore per monitorare incassi, scaricare fatture e gestire più prodotti Axerve;

per monitorare incassi, scaricare fatture e gestire più prodotti Axerve; Nessun vincolo di permanenza, assistenza attiva 7 giorni su 7;

Accetta tutte le principali carte e wallet digitali: Visa, Mastercard, PagoBANCOMAT, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

SumUp POS: ideale per piccole imprese

SumUp Solo + stampante 4.4 💶 Prezzo terminale: 139€ + IVA 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: No 🔋 Durata Batteria: 100 transazioni ☎️ Sim Card: Si 🖨️ Stampante integrata: Si 📟 Touch screen: Si 🔌 Tipo di ricarica: USB-C 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 9 x 12,5 x 6 cm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

SumUp POS propone dispositivi compatti, facilità di configurazione e totale assenza di costi fissi. L’offerta include terminali con o senza stampante, a partire da 34 euro + IVA, e una commissione fissa dell’1,95% per transazione. Nessun vincolo contrattuale, né costi mensili: si paga solo quando si incassa. I versamenti possono avvenire in sole 3 ore, direttamente sul conto gratuito SumUp dedicato.

Punti di forza:

Dispositivi autonomi e portatili: Solo Lite (34 euro), Solo (79 euro) e Solo con stampante (139 euro);

(34 euro), (79 euro) e (139 euro); Nessun canone fisso, nessun vincolo contrattuale; si applica solo una commissione dell’1,95% su ogni transazione;

su ogni transazione; Accettazione di tutte le principali carte e wallet digitali: Visa, Mastercard, Amex, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay;

Versamenti entro 3 ore sul conto SumUp gratuito, per commercianti idonei;

sul conto SumUp gratuito, per commercianti idonei; Funzionalità Pay-by-Link, fatture elettroniche, rendicontazioni e negozio online integrato tramite app SumUp;

App per iOS e Android inclusa, con gestione vendite, incassi, report e cronologia transazioni;

Consegna gratuita in 2-3 giorni lavorativi e garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati;

Ideale per negozi locali, ristoranti, hotel, taxi, liberi professionisti e microimprese.

Zettle by PayPal: versatile e forte integrazione con PayPal

Zettle by PayPal propone un sistema POS mobile intuitivo e pensato per semplificare il lavoro quotidiano di chi gestisce un’attività, sia essa già avviata o in fase di apertura. Il lettore Zettle, essenziale e compatto, funziona tramite connessione Bluetooth allo smartphone o tablet, e consente di accettare pagamenti in modo rapido e senza costi fissi. Il vero punto di forza è l’integrazione nativa con l’ecosistema PayPal, che rende Zettle particolarmente interessante per chi lavora su più canali, online e offline.

Punti di forza:

Lettore di carte compatto , disponibile in bianco o nero, progettato per attività di ogni tipo (negozi, bar, saloni, artigiani);

, disponibile in bianco o nero, progettato per attività di ogni tipo (negozi, bar, saloni, artigiani); Nessun canone mensile e commissione fissa dell’1,99% per transazione su tutte le principali carte e wallet digitali;

per transazione su tutte le principali carte e wallet digitali; Integrazione diretta con PayPal Business , per una gestione unificata degli incassi e delle vendite;

, per una gestione unificata degli incassi e delle vendite; App Zettle gratuita per monitoraggio vendite, gestione dell’inventario, emissione di scontrini digitali e analisi delle performance;

Compatibile con accessori professionali (stampanti, cassetti portamonete, tablet POS) per creare un sistema di cassa completo;

Servizio clienti attivo dal lunedì al venerdì, con supporto dedicato per nuove aperture e attività già avviate;

Ideale per chi cerca una soluzione scalabile e integrata, perfetta per attività omnicanale o in fase di espansione.

Vantaggi dei POS mobili rispetto ai POS tradizionali

Negli ultimi anni, il mercato dei pagamenti elettronici ha vissuto una trasformazione radicale, spinta dall’evoluzione tecnologica e da nuove abitudini di consumo. I POS mobile hanno progressivamente sostituito i terminali tradizionali in moltissime attività, offrendo vantaggi tangibili in termini di flessibilità, costi e gestione.

A differenza dei POS fissi, spesso vincolati a contratti bancari, canoni ricorrenti e installazioni tecniche, i POS mobile si distinguono per la loro autonomia e semplicità operativa. Il dispositivo può essere utilizzato ovunque — in negozio, in trasferta, durante eventi — e si attiva in pochi minuti, senza dover attendere interventi esterni o configurazioni complesse.

Tra i benefici più rilevanti:

Mobilità totale : grazie alla connessione via SIM o Bluetooth, si incassa ovunque, senza limiti fisici legati al punto vendita.

: grazie alla connessione via SIM o Bluetooth, si incassa ovunque, senza limiti fisici legati al punto vendita. Costi contenuti : la maggior parte dei POS mobile non prevede canone fisso; si paga solo quando si incassa, con commissioni chiare e trasparenti.

: la maggior parte dei POS mobile non prevede canone fisso; si paga solo quando si incassa, con commissioni chiare e trasparenti. Attivazione rapida : il POS si ordina online, arriva già configurato e può essere operativo in meno di 48 ore.

: il POS si ordina online, arriva già configurato e può essere operativo in meno di 48 ore. Gestione integrata : le app associate permettono di controllare incassi, inviare ricevute digitali, visualizzare lo storico delle vendite e accedere a funzionalità avanzate come la fatturazione elettronica.

: le app associate permettono di controllare incassi, inviare ricevute digitali, visualizzare lo storico delle vendite e accedere a funzionalità avanzate come la fatturazione elettronica. Adattabilità al business: il modello “senza vincoli” consente di adattare l’uso del POS ai volumi reali dell’attività, senza costi inutili nei periodi di bassa operatività.

Per molte piccole imprese, artigiani e liberi professionisti, i POS mobili rappresentano oggi non solo una scelta economica, ma un alleato strategico per modernizzare il rapporto con il cliente e rendere i pagamenti più agili e professionali.

Accanto al contactless cresce un’altra modalità: il pagamento tramite QR code. Sempre più soluzioni POS integrano la possibilità di generare un codice da scansionare con lo smartphone del cliente, permettendo l’incasso senza necessità di contatto fisico o di lettura della carta. Questa modalità si rivela particolarmente utile nei contesti ad alta rotazione — come i bar, i food truck o le consegne a domicilio — ma trova spazio anche nel retail tradizionale e nella ristorazione.

L’unione di queste due tecnologie (NFC e QR) contribuisce a rendere i POS mobile non solo più accessibili, ma più versatili e sicuri, sia per l’esercente che per il cliente finale. Ridurre i tempi di attesa, limitare il contatto fisico, ampliare le modalità di pagamento accettate: questi sono oggi parametri competitivi fondamentali per ogni attività che voglia offrire un’esperienza moderna, semplice e immediata.

Il ruolo delle app mobile nei pagamenti B2C

Nell’ecosistema digitale attuale, le app mobile sono diventate il fulcro dell’esperienza di incasso e gestione per piccole imprese, negozi e liberi professionisti. Se un tempo il POS era un terminale fisico da tenere sul bancone, oggi l’interfaccia principale dell’incasso vive dentro lo smartphone o il tablet.

I POS mobile non sono solo strumenti per accettare carte, ma hub digitali connessi a software che offrono una panoramica completa dell’attività: flussi di cassa, report, ricevute, rimborsi, gestione magazzino.

Tutte le principali soluzioni presenti sul mercato forniscono app gratuite per Android e iOS con funzionalità sempre più evolute. Tra queste, spiccano:

invio di link di pagamento a distanza,

creazione e gestione di cataloghi prodotti,

emissione di fatture elettroniche,

integrazione con software gestionali e contabili,

accesso rapido allo storico delle vendite.

Queste app trasformano lo smartphone in un’estensione diretta della cassa. Il vantaggio? Ogni attività, anche la più piccola, può digitalizzare la gestione dell’incasso senza costi aggiuntivi, migliorando il controllo, l’agilità operativa e la qualità del servizio offerto al cliente.

