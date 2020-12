Fabrick e Nets insieme per nuove soluzioni Instant Payment

Per aumentare la competitività dei clienti, Fabrick, attore italiano nato per favorire l’Open Banking, e Nets, PayTech europea, siglano una partnership strategica che si propone di creare nuovi prodotti, nuovi servizi e nuove opportunità di business in ambito Instant Payment. Un settore strategico poiché “elemento fondamentale nell’evoluzione del settore dei pagamenti, nel segno di una società sempre più cashless” commenta Paolo Zaccardi, CEO di Fabrick, che ribadisce l’intento di questa realtà nel proseguire un percorso volto a fornire ai propri clienti soluzioni all’avanguardia in settori strategici per il loro business.

Paul Walvik-Joynt, SVP Payments International Business Development di Nets aggiunge “Attualmente forniamo l’elaborazione istantanea di pagamenti in tutta Europa e l’ulteriore ampliamento della nostra gamma di servizi, unito alle soluzioni all’avanguardia di Fabrick, aumenterà i nostri sforzi per digitalizzare le società e fornire un domani più facile per i nostri clienti”. La collaborazione prende il via a seguito dello sviluppo del nuovo ecosistema SEPA di Instant Credit Transfer per Bankart, società di elaborazione dei pagamenti slovena per cui Fabrick e Nets hanno già collaborato per lo sviluppo e il lancio di Flik, soluzione di pagamento istantaneo per la Slovenia.

Immagine fornita da Shutterstock.