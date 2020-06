Selezionate 10 startup per la Call4Digital 2020 di Auriga

Entra nel vivo la Call4Digital 2020 di Auriga: IC406 ha infatti annunciato le startup selezionate per accedere alla fase successiva del percorso previsto verso l’incubazione. Le startup selezionate sono 10 e i team provengono da tutta Italia, partendo da Milano fino a Taranto, passando per Bergamo, Firenze, Torino, Roma, Caserta e Cosenza, operando in settori molto diversi tra loro (gaming, Smart City, Smart Mobility. Fintech, Argitech). La selezione è avvenuta in pieno lockdown con il supporto del mondo accademico, grazie al lavoro della giuria nominata da Auriga che è composta da docenti dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università del Salento e del Politecnico di Bari. Per queste giovani realtà il passaggio successivo sarà la Training Week, una settimana di formazione e di empowerment imprenditoriale, tenuta da specialisti del PoliHub di Milano, con lezioni e attività sui principali temi dello Startup Management, oltre a incontri e approfondimenti con esperti e mentor. Al termine di questa fase saranno decisi i progetti che accederanno definitivamente al percorso di incubazione. La selezione conferma la volontà dell’incubatore di Auriga per essere un vero punto di riferimento a livello nazionale. Non a caso IC406 ha ampliato sempre di più il proprio raggio d’azione fino a spaziare su un ampio numero di settori, con lo scopo di intercettare al meglio le idee più promettenti e di essere realmente parte di un ecosistema che sostiene l’innovazione a 360 gradi.

