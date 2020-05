Auriga-Minsait, al via una partnership per la banca multicanale

Importante accordo a livello internazionale per Auriga: il gruppo ha annunciato di aver raggiunto un accordo strategico con Minsait, società di Indra, che rafforzerà il loro posizionamento nella trasformazione digitale delle filiali bancarie in Spagna, Portogallo, Brasile, Colombia, Messico e Perù. Più nel dettaglio, l’accordo prevede l’integrazione della suite di Auriga WinWebServer (WWS) per la banca omnicanale all’interno di Onesait Banking Branches, la soluzione di Minsait che unisce canali fisici e digitali con l’obiettivo di offrire una esperienza personalizzata durante tutto il ciclo di contatto con il cliente finale. In particolare la piattaforma si interessa di tre momenti principali del percorso del cliente: Activa, che comprende soluzioni di identificazione e riconoscimento biometrico; Conecta, che facilita le operazioni con diversi dispositivi e livelli di assistenza e, infine Acelera, che permette lo sviluppo e l’implementazione di nuove soluzioni e tecnologie emergenti. Dal canto suo, l’applicazione WWS di Auriga si basa su un sistema unico basato sul cloud per gestire tutti i canali in modo coerente e con il minimo sforzo, indipendentemente dal produttore dell’ATM o del dispositivo di self-service. L’integrazione tra le due soluzioni, aiuterà le istituzioni finanziarie nei paesi target ad aumentare l’efficienza operativa, a raggiungere una maggior efficienza dei costi e una migliore esperienza del cliente per la trasformazione digitale degli uffici e per l’offerta di nuovi servizi finanziari adatti ai consumatori e alle aziende. Questa alleanza coincide con l’avvio delle attività di Auriga nel mercato spagnolo, un territorio chiave per entrambe le società per la rilevanza del settore finanziario.

“Minsait è il partner più prezioso con cui Auriga può lavorare per il nostro ingresso nel mercato spagnolo. Ha una profonda conoscenza e esperienza nella trasformazione digitale delle istituzioni finanziarie e sarà fondamentale per guidare l’innovazione nel settore bancario”, ha dichiarato Vincenzo Fiore, Amministratore Delegato di Auriga,

“L’integrazione della piattaforma WWS di Auriga nell’ecosistema di Onesait Banking Branch di Minsait permetterà di accedere a tutte le informazioni raccolte durante il ciclo di interazione con cliente trasformando così ogni visita in un’occasione per il miglioramento continuo della customer experience, del processo decisionale e dello sviluppo di azioni commerciali”, ha aggiunto Antonio Bolaños, Responsabile Tecnologia e Alleanze Internazionali per i Servizi Finanziari di Minsait.