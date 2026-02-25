Paynt, azienda fintech internazionale specializzata in soluzioni di elaborazione dei pagamenti per i settori retail e hospitality, ha annunciato l’avvio delle proprie operazioni in Italia. L’ingresso rappresenta un’espansione strategica in uno dei mercati dei pagamenti più complessi e al tempo stesso dinamici d’Europa.

Già attiva nel Regno Unito, in Irlanda e nell’area baltica, e attualmente in fase di espansione in Canada e negli Stati Uniti, la società porta nel mercato italiano un know-how operativo maturato a livello internazionale.

Piattaforma conforme e integrazione con i registratori telematici

L’Italia presenta requisiti normativi e tecnici particolarmente articolati per i fornitori di servizi di pagamento, soprattutto in materia di conformità fiscale e integrazione con i registratori di cassa telematici certificati.

Paynt entra nel mercato con una piattaforma progettata specificamente per l’ecosistema dei pagamenti italiano, consentendo l’integrazione con i sistemi di cassa utilizzati dagli esercenti e garantendo piena conformità ai requisiti normativi vigenti.

Obiettivi di crescita e visione a lungo termine

“L’Italia è per noi un mercato strategico per la crescita nel lungo periodo”, dichiara Sam Kohli, founder e CEO di Paynt. “Nel medio termine puntiamo a supportare oltre 10mila esercenti in Italia, espandendoci nelle principali aree commerciali del Paese. L’esperienza maturata in diversi mercati europei ci ha permesso di sviluppare una piattaforma capace di adattarsi ai requisiti fiscali locali, consentendo alle imprese di implementare soluzioni di pagamento conformi alla normativa in modo efficiente e scalabile”.

L’obiettivo dichiarato è quello di accompagnare le imprese italiane nel percorso di digitalizzazione, offrendo strumenti tecnologici affidabili e facilmente integrabili nei processi di vendita.

Un mercato fintech in evoluzione

Secondo gli operatori del settore, cresce in Italia la domanda di soluzioni di pagamento pratiche e pienamente conformi alla normativa, mentre le imprese proseguono nei loro processi di trasformazione digitale.

“Il mercato italiano registra una crescente richiesta di soluzioni di pagamento che integrino innovazione tecnologica e profonda conoscenza della normativa locale”, commenta Francesco Gavanna di Fintech District, principale ecosistema fintech italiano. “L’ingresso di operatori internazionali come Paynt conferma il ruolo dell’Italia quale mercato chiave per lo sviluppo fintech in Europa”.

Hub nel Sud e nuova apertura a Milano

Paynt ha avviato le proprie operazioni nel Sud Italia, dove ha costituito il primo hub operativo dedicato alle attività di integrazione e supporto tecnico per il mercato nazionale. Nei prossimi mesi è prevista l’apertura di un secondo ufficio a Milano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza commerciale nel Nord del Paese.

Attualmente l’azienda opera con un team locale di 15 professionisti specializzati nei pagamenti digitali e nelle integrazioni tecnologiche. Il piano di crescita prevede il raddoppio dell’organico entro la fine del 2026, in linea con l’obiettivo di supportare oltre 10mila esercenti.

Italia hub per l’Europa meridionale

L’Italia rappresenta un tassello centrale nella più ampia strategia di espansione europea della società, posizionando il Paese come hub di crescita nell’Europa meridionale.