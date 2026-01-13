Klearly, piattaforma di pagamenti progettata specificamente per ristoranti, bar e locali, ha annunciato un round di Serie A da 12 milioni di euro. L’operazione porta la raccolta complessiva a 20 milioni e segna un passaggio chiave nella strategia di espansione internazionale della società, che punta a consolidarsi come sistema di pagamento di riferimento per il settore HO.RE.CA. in Europa.

L’annuncio è stato diffuso da Amsterdam e Milano il 13 gennaio 2025, a conferma della vocazione internazionale dell’azienda e del focus crescente sul mercato italiano.

PayPal Ventures guida l’operazione

Il round è guidato da PayPal Ventures, il braccio di venture capital di PayPal, con la partecipazione di Italian Founders Fund. Hanno preso parte all’operazione anche gli investitori già presenti nel capitale: Global PayTech Ventures, Antler Elevate e Shapers.

La presenza di un player globale come PayPal rafforza la credibilità del progetto Klearly in un settore altamente competitivo come quello dei pagamenti digitali.

Dai Paesi Bassi all’Italia e al Belgio

Fondata e basata ad Amsterdam, Klearly ha registrato una rapida adozione nei Paesi Bassi, dove negli ultimi due anni oltre 4.000 merchant hanno introdotto il suo sistema di pagamento. Forte di questi risultati, la società è ora pronta a raddoppiare la propria espansione con l’ingresso nei mercati italiano e belga.

L’obiettivo è costruire una presenza solida presso i principali gruppi della ristorazione e rafforzare le partnership con i fornitori di sistemi POS locali.

Pagamenti pensati per il servizio, non per l’hardware

Secondo Klearly, il settore della ristorazione continua a utilizzare soluzioni di pagamento generiche, spesso poco adatte ai picchi di servizio e agli ambienti ad alto traffico. La piattaforma nasce per colmare questa lacuna, offrendo un sistema progettato su misura per il mondo HO.RE.CA., integrabile con i POS esistenti e capace di migliorare velocità, affidabilità e flussi operativi.

Il sistema può funzionare anche come soluzione standalone, è indipendente dall’hardware e non richiede l’acquisto di nuovi dispositivi, abbassando così le barriere all’adozione per gli esercenti.

Verso il miliardo di euro di volumi

Klearly è ormai prossima a raggiungere un miliardo di euro in volumi di pagamenti annualizzati, un traguardo che consolida il suo posizionamento tra le startup fintech a più rapida crescita nel Benelux. I nuovi capitali serviranno ad ampliare il team, investire nello sviluppo del prodotto e rafforzare le partnership POS, con un focus particolare sull’Italia.

Le voci degli investitori e del management

Sam Koekoek, CEO

Sam Koekoek, CEO di Klearly, commenta: “La missione di Klearly è molto chiara: vogliamo costruire il miglior sistema di pagamento per il mercato europeo dedicato a ristoranti, bar e locali. Non siamo un generico player dei pagamenti e non richiediamo ai merchant di cambiare POS. Forniamo, invece, un sistema di pagamento appositamente progettato per il settore HO.RE.CA. che supporta i principali operatori e fornitori di POS. Questo finanziamento ci consentirà di accelerare la nostra espansione in Europa, assumere personale nei settori dell’ingegneria e delle operazioni e continuare a rafforzare la verticalità del nostro prodotto.”

Ashish Aggarwal, partner di PayPal Ventures, ha dichiarato: “Il settore HO.RE.CA. rimane una delle maggiori categorie di pagamento, ma anche tra le meno integrate, in Europa. Klearly offre a ristoranti, bar, club e fornitori di POS un’esperienza di pagamento moderna e integrata, senza sostituire i sistemi esistenti. Crediamo che Klearly darà impulso alla prossima generazione di commercio nel settore HO.RE.CA. in tutta Europa e siamo entusiasti di supportare il team nella sua espansione in Italia, Belgio e oltre”.

Lorenzo Franzi

Secondo Lorenzo Franzi, partner di Italian Founders Fund: “Il successo ottenuto da Klearly nei Paesi Bassi è un segnale forte: i ristoranti vogliono pagamenti che si adattino alla realtà del servizio, non configurazioni generiche. Con oltre 300mila ristoranti, l’Italia è uno dei più grandi mercati della ristorazione in Europa, il che la rende una scelta naturale per il prossimo passo. Siamo orgogliosi di sostenere Klearly nella sua espansione in Italia e nella costruzione di una posizione di leadership nei pagamenti nel settore dell’ospitalità”.