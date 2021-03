Open Finance: Fabrick e Microsoft insieme per accelerare la digital transformation

L'accordo vedrà l'ecosistema di Open Banking italiano fare leva sulla flessibilità, scalabilità e sicurezza del Cloud di Microsoft Azure per migliorare ulteriormente il proprio approccio all'innovazione del settore finanziario, basato sulla capacità di integrare apertamente servizi di terze parti per il rapido sviluppo di prodotti e servizi digitali [...]

Rafforzando la collaborazione con Microsoft Italia, l’ecosistema di Open Banking italiano che opera a livello internazionale per promuovere l’Open Finance, intende sfruttare il Cloud Computing e le nuove tecnologie per continuare a sviluppare progetti innovativi in grado di accelerare la trasformazione digitale del mondo finanziario. L’offerta di Fabrick entrerà a far parte del Microsoft Commercial Marketplace, l’ecosistema finanziario di Microsoft che comprende già oltre 17.000 app e servizi certificati a livello globale, consentendogli di rafforzare la propria presenza sul mercato nazionale e internazionale, supportando le aziende europee con applicazioni finanziarie innovative che sfruttano appieno la flessibilità, la scalabilità e la sicurezza della piattaforma cloud Microsoft Azure, nonché le funzionalità più avanzate di Intelligenza Artificiale e Analisi Integrata dei Dati.

L’accordo vedrà Fabrick collaborare con Microsoft Italia per migliorare ulteriormente il proprio approccio all’innovazione del settore finanziario, basato sulla capacità di integrare apertamente servizi di terze parti per il rapido sviluppo di prodotti e servizi digitali, personalizzati e convenienti. La soluzione Personal Finance Management è già disponibile e consente ai clienti finali di visualizzare e gestire il proprio denaro da un’unica app, fornendo una visione completa e in tempo reale delle proprie risorse, in linea con le normative PSD2. Azure Cloud vanta infatti oltre 60 aree datacenter a livello globale e offre garanzie di sicurezza informatica e privacy assolute e solide con oltre 90 standard di conformità, incluso il GDPR.

Silvia Candiani, CEO di Microsoft Italia: “Fabrick incarna perfettamente il nostro pensiero che “ogni organizzazione è un’azienda tecnologica”. Si tratta infatti di un concetto molto appropriato per descrivere un’azienda eccellente che ha nel suo DNA la vocazione all’innovazione come chiave per trasformare il mercato dei servizi finanziari per migliorare l’apertura e la condivisione. Con la nostra piattaforma Cloud intendiamo supportare ulteriormente il percorso di crescita di questa azienda italiana, aiutandola ad esportare le sue soluzioni innovative all’estero“.

