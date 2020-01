Nexi abiliterà i servizi Fintech delle banche italiane

Una partnership nel segno dell’Open Banking: CBI, il think tank di innovazione per l’industria finanziaria nel mercato dei pagamenti promosso dall’Abi, sceglierà Nexi per arricchire di una nuova funzionalità la sua piattaforma CBI Globe – Global Open Banking Ecosystem. Quest’ultima ha già supportato circa 300 Prestatori di servizi di pagamento nelle attività di adeguamento tecnico-funzionale richieste dalla PSD2, consentendo all’intera industria bancaria di raggiungere importanti risparmi, stimati fino a circa 180 milioni di euro. In particolare, la nuova funzionalità messa a disposizione da Nexi, consentirà alle banche di sviluppare servizi fintech in risposta alle crescenti esigenze della clientela Corporate e Retail. Il riferimento è a servizi multibanca innovativi, come ad esempio servizi di aggregazione di conti anche internazionali, gestione finanziaria avanzata, inizializzazione di pagamenti, che potranno essere offerti alla clientela mediante nuove applicazioni e portali web.

“CBI e NEXI stanno lavorando attivamente con risorse dedicate al fine di implementare la nuova funzionalità entro aprile 2020 – ha affermato Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI. – In particolare CBI Globe si conferma come piattaforma collaborativa dell’industria finanziaria per abilitare l’innovazione nonché l’infrastruttura di riferimento per traghettare l’Italia verso la realizzazione della società digitale sulla base del “Piano Nazionale per l’Innovazione 2025”.”

“Essere scelti da CBI per l’attuazione della parte attiva di CBI Globe, dopo aver già vinto la gara per la realizzazione della piattaforma stessa, è una conferma di quanto fatto da Nexi per il sistema bancario del nostro Paese e di quanto può ancora fare in qualità di PayTech delle Banche – commenta Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi – Si tratta di una soluzione strategica e di Sistema che consentirà agli Istituti finanziari di realizzare use cases evoluti e di cogliere, quindi, l’enorme potenziale del mercato open banking”.