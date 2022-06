Money20/20 Europe: appuntamento ad Amsterdam

Quando un cambiamento diventa radicale allora è necessario un intervento altrettanto radicale. Secondo Money20/20 la grande manifestazione internazionale dedicata all’innovazione del mondo fintech le imprese e le realtà che stanno trasformando il mondo finanziario, bancario e dei pagamenti digitali sono alle prese con un grande e straordinario viaggio verso l’innovazione. Money20/20 Europe 2021 intende accompagnare queste realtà in questo percorso e intende soprattutto fornire supporto per creare quelle condizioni di collaborazione, condivisione della conoscenza e networking che stanno alla base di qualsiasi vera innovazione.

Money20/20 Europe 2021 vuole confermare il proprio ruolo come momento di incontro per la community dell’open banking e dell’innovazione del settore bancario, de pagamenti innovativi, del fintech in tutte le sue numerose e ricchissime declinazioni e come il luogo per fare il punto sulla situazione di mercato, sull’evoluzione dei framework normativi e come la piattaforma di relazione nella quale si assumono decisioni in merito al futuro del settore.

Money20/20 Europe 2021 si terrà dal 21 al 23 settembre ad Amsterdam al centro RAI Amsterdam questa volta gli organizzatori hanno voluto reinventare lo “spettacolo” dell’innovazione fintech per tornare a dare energia e motivazione a incontri e conversazioni

Per maggiori informazioni clicca QUI

Per informazioni sui Pass previsti per la manifestazione clicca QUI

Per vedere i servizi della manifestazione clicca QUI

Il “ritorno in presenza” sarà caratterizzato da ricca serie di iniziative come esperienze pop-up, eventi a sorpresa e contributi speciali proposte da menti visionarie. Il ripensamento dell’evento consente a chi partecipa non solo di contare su una importante visibilità, ma la possibilità di attivare connessioni, di far parte in modo attivo di chi sta ridisegnando le nuove frontiere del fintech.