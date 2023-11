Quando un’azienda, piccola o grande che sia, decide di ampliare la propria offerta cercando di raggiungere nuovi spazi di business abbattendo le barriere geografiche e diffondendo la propria offerta commerciale potenzialmente al mondo intero, utilizzando nuovi canali per proporre i propri beni o servizi, deve realizzare che sta intraprendendo una strada con molte insidie dove nulla è da lasciare al caso e niente da trascurare.

Ogni passaggio deve essere attentamente pianificato con metodo e predisposto nei minimi dettagli.

L’obiettivo di SED Web è quello di accompagnare con un proprio metodo di lavoro i clienti sui progetti web; offrendo soluzioni di sviluppo e ottimizzazione “taylor made” per piattaforme online, SED Web garantisce che ogni progetto sia calibrato sulle esigenze del cliente.

La base che permette di elaborare progetti vincenti è l’esperienza decennale del team di SED Web, che si distingue per aver acquisito un vasto know-how tecnico al servizio di approcci personalizzati.

SED Web non si pone limiti alla tipologia di clienti da affiancare, spaziando dai settori di vendita online, beni di consumo e servizi, commodity e industrie di grandi dimensioni.

SED Web: progetti digitali con un metodo di lavoro ben strutturato

Quando si parte con un nuovo progetto, di qualsiasi entità esso sia, è opportuno che l’azienda pianifichi un business plan ben strutturato e il più possibile particolareggiato. Questo lavoro sarà la base su cui poggerà un coerente progetto digitale che consentirà di raggiungere gli obiettivi del proprio business plan. Naturalmente esso varierà in base alla tipologia di progetto e al prodotto da veicolare.

SED Web ha organizzato dei flussi di lavoro che riescono a dare chiarezza e progettualità anche a coloro che accedono per la prima volta al mondo digitale.

Tra le progettazioni in cui SED Web si concentra troviamo i siti web, le piattaforme di e-learning e gli e-commerce.

Per ognuna di queste macroaree esiste un approccio diverso, che si evolve in una roadmap ben strutturata.

Ecco come SED Web organizza, ad esempio, il cronoprogramma per un progetto e-commerce.

Consulenza iniziale Definizione del catalogo Proposta commerciale Brainstorming creativo Raccolta del materiale Sviluppo delle funzionalità System Integration Configurazione del sistema di acquisto Anteprima e verifica dei lavori Approvazione e pubblicazione shop

Le varie fasi sono cronologicamente propedeutiche reiterabili in base alla complessità del progetto e tutte fondamentali per un sicuro raggiungimento del risultato in termini di tempi e modi.

Il cliente viene coinvolto per fornire feedback e prendere scelte di comune accordo, solo nei momenti necessari, a seconda della grandezza e della durata del progetto, delle tecnologie usate e dei fornitori terzi coinvolti.

Cosa si intende per “System Integration”

È bene chiarire, per i non addetti ai lavori, la fase 7, la cosiddetta “System Integration”, fondamentale perché riguarda la sincronizzazione dell’e-commerce con il gestionale utilizzato dall’azienda.

In questa fase, i professionisti di SED Web sviluppano la soluzione meno dispendiosa in termini di tempo ed energie per importare tutte le informazioni del gestionale utilizzato quali gli utenti e le credenziali già presenti in CRM, le scontistiche riservate a ciascuno, lo storico degli ordini pregressi, documenti e anagrafiche il catalogo prodotti nel nuovo e-commerce, risparmiando tempo ed energie.

Sincronizzare un eCommerce con un gestionale permette di alleggerire il carico di lavoro soprattutto per alcuni reparti, come l’ufficio acquisti e la segreteria, prevenire gli errori umani e risparmiare tempi ed energie destinandole a operazioni ad alto valore per l’azienda.

SED Web si occupa di supportare queste operazioni da più di dieci anni di attività. Avendo affiancato business diversi, il suo know-how tecnico oggi è altamente performante, versatile e attento ad ogni contesto aziendale.

Frodi negli eCommerce? Tutto calcolato dal M.A.P.

Quando si decide di effettuare un acquisto sul web, la prima preoccupazione è sapere se i dati che stiamo concedendo per la transazione sono al sicuro e se il metodo di pagamento prescelto non comporti dei rischi per il nostro portafoglio.

SED Web è da sempre attenta a questa problematica e cerca in ogni passaggio, dalla creazione della piattaforma, fino alla messa on line, di apportare tutte le implementazioni utili alla cyber security.

Al fine di sensibilizzare gli utenti e dare le giuste direttive a coloro che si approcciano al commercio on-line, SED Web ha creato un esaustivo white paper dal titolo “Prevenzione delle frodi nel settore degli e-commerce”.

In questo documento, molto approfondito, vengono affrontate tutte le problematiche relative ai rischi di un e-commerce ma soprattutto viene presentato un servizio molto efficace denominato M.A.P., acronimo di Manutenzione, Aggiornamento, Protezione.

Per conoscere in maniera approfondita quali siano le caratteristiche di questa soluzione è fondamentale leggere attentamente il white paper.

La visione per il futuro di SED Web: un giusto equilibrio

Complice la sua esperienza ultradecennale nel settore, SED Web ha potuto mappare a fondo l’evoluzione del mercato e ha capito come rendere competitivi i suoi punti di forza – in particolare, un forte know-how tecnico e un deciso tocco umano nella gestione di ogni progetto. SED Web ha quindi verticalizzato la sua offerta, scegliendo di concentrare ogni investimento in termini di ricerca e sviluppo su servizi in cui il suo nome potesse diventare davvero sinonimo di qualità, proprio come lo sviluppo e-commerce.

Nel lungo periodo, così, l’azienda punta a consolidare il suo ruolo di partner di riferimento per tutte quelle aziende alla cui struttura manca un team di sviluppo, in grado di seguire un metodo consolidato, ma sempre attento al singolo contesto.

La visione aziendale è quella di essere un punto di riferimento tecnico per aziende strutturate, offrendo soluzioni su misura, sforzandosi di mantenere un approccio “human touch”.

Nelle fasi sopra menzionate è fondamentale il brainstorming creativo.

Per realizzare il proprio progetto on line, il cliente ha bisogno di SED Web così quanto SED Web ha bisogno del cliente. È da questo scambio che nasce una solida strategia per il nuovo progetto e-commerce: chi sono e come si muovono i competitor? Quali sono i trend del mercato per i prodotti e servizi che si intende lanciare? In che modo i propri valori possono diventare un punto di forza per presentarsi in modo vincente sul web?

Nella competizione online, trovare il giusto equilibrio tra estetica e immediatezza può fare la differenza e gratificare l’azienda con risultati importanti in un mercato digitale che non è più il futuro ma il presente di ogni impresa.