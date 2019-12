Pagamenti sicuri nel rispetto della user experience

Claudia Costa

Circa il 70% dei consumatori non arriva a finalizzare gli acquisti online: il 34% è scoraggiato dall’obbligo di aprire un account nel sito; il 26% ritiene il checkout lungo o complicato; il 17% stima il sito poco affidabile. Come afferma l’incipit della notizia pubblicata su RiskManagement360, “l’e-commerce è un’alternativa di acquisto che si sta facendo largo nelle scelte dei consumatori italiani, ma l’eccesso di sicurezza e la farraginosità dei processi rappresenta un ostacolo non da poco per il pieno sviluppo di questo comparto”.

Una situazione critica evidenziata dalla ricerca del Baymard Institute, e che si è ulteriormente aggravata a settembre 2019, con la direttiva europea PSD2, che ha reso obbligatoria l’autenticazione tramite informazioni note solo al cliente (ad esempio password o domanda di sicurezza), oggetti posseduti unicamente dall’acquirente (per esempio lo smartphone), caratteristiche fisiche del cliente (impronta digitale o riconoscimento facciale).

Di fronte a questi presupposti, l’alleanza di Calicantus, azienda veneta specializzata nella vendita online, e PayPlug, sistema di pagamento acquisito da Natixis (secondo gruppo bancario francese) mira all’ottimizzazione della user experience e del processo di acquisto online, garantendo la sicurezza dei consumatori e al contempo, superando il vincolo di inserire, oltre al login, password e pin generati dallo smartphone per spese di importi ridotti. Attraverso un’esperienza di acquisto semplificata e personalizzata, questo sistema consente di garantire una doppia sicurezza, tutelando l’acquirente e il venditore, riducendo le frodi del 50% e aumentando il tasso di conversione dell’8%.

“Le ultime normative richiedono l’inserimento di numerose password che, in aggiunta al login di accesso all’account personale, scoraggiano gli utenti a completare gli acquisti via web. La collaborazione con PayPlug ci ha consentito di semplificare le procedure e facilitare i consumatori – sostiene Valentino Bergamo, CEO di Calicantus – abbiamo previsto un accurato sistema di tutela e protezione degli utenti che si attiva automaticamente in circostanze di rischio, ad esempio quando l’indirizzo di destinazione è differente dalla residenza e nei casi in cui il nome sulla carta di credito risulti diverso dall’intestatario dell’account”.

Sicurezza sì, ma quando serve

Con il nuovo sistema, gli acquirenti possono:

salvare i propri dati online, e non inserire password per effettuare acquisti di piccoli importi (in base alle soglie stabilite dai merchant);

attivare lo Smart 3-D Secure, che segue la direttiva PSD2 e riduce i carrelli abbandonati, applicando l’inserimento del codice OTP solo per le transazioni a rischio;

memorizzare i dati per acquisti futuri, senza dover reinserire la password e accedere a un pagamento frazionato e differito.

Calicantus è specializzata nella gestione dell’e-commerce e nel favorire la crescita degli store online offrendo un servizio full outsourcing. Nel 2017 è stata inserita nella classifica delle 1.000 aziende a più alto tasso di crescita in Europa dal Financial Times. Dallo sviluppo del piano commerciale, al digital marketing e alla creazione di contenuti, l’azienda promuove soluzioni tecnologiche finalizzate al rafforzamento del brand e all’incremento delle vendite, attraverso i canali di promozione online.