LikeQ, lo shopping livestreaming ha la sua app - Pagamenti Digitali

Qvc Italia ha lanciato LikeQ, l'app per shopping livestreaming. Applicazione mobile first, permette di acquistare in tempo reale e chattare con esperti [...]

L’app LikeQ di Qvc Italia per lo shopping livestreaming consente di fare chat, mettere i Like e fare acquisti in diretta video in mobilità e in tempo reale.

L’app è disponibile per piattaforme iOS e Android e in download anche su tablet. Ecco come funziona.

LikeQ, lo shopping livestreaming su smartphone e tablet

LikeQ è un’app mobile-first che contiene video originali creati da influencer. Permette di fare shopping attraverso la app, ma comprende anche un’ampia gamma di strumenti che puntano ad aumentare l’engagement della clientela.

Come funziona l’app

I clienti di QVC Italia, azienda attiva nei video-commerce (vCommerce) multipiattaforma, possono usare LikeQ anche per chattare dal vivo con esperti di shopping, per conoscere le novità sulle ultime tendenze e sui prodotti delle categorie moda, beauty, home décor eccetera.

Inoltre con LikeQ è possibile mettere like, condividere e comprare in real-time.

Come funziona LikeQ

Da smartphone si seguono le dirette streaming, per accedere non solo a un ventaglio di brand di fascia premium e nuovi prodotti, ma anche per comprare offerte a tempo limitato, contest ed altri contenuti entertainment.

WHITEPAPER Le 10 regole per migliorare la gestione fornitori Acquisti/Procurement Retail

Esperti di shopping condividono storie sui prodotti e rispondono in diretta alle domande e ai commenti degli utenti.

Basta accedere alla raccolta video-on-demand per rivedere i livestreaming registrati dall’app LiqeQ. I clienti possono effettuare la ricerca dei prodotti, fare shopping mentre seguono una diretta, senza interrompere la visione in streaming, e intanto seguire gli show preferiti.

“LikeQ offre un’esperienza di shopping livestreaming disponibile ovunque, in ogni momento, con contenuti di intrattenimento live e possibilità di fare acquisti in modo semplice e veloce”, ha dichiarato Giorgio De Gobbi, Digital Store & Content Strategy Director di QVC Italia. “Questa nuova app invita coloro che amano lo shopping livestreaming ad entrare nella nostra community”.

Lo shopping livestreaming è in crescita

Il livestream shopping o livestream commerce è un fenomeno in grande crescita, perché coniuga video marketing, influencer marketing e commercio conversazionale in un’unica formula.

Si è diffuso negli ultimi cinque anni in Cina, dove detiene il 10% del mercato eCommerce totale. Da tempo il livestream shopping ha guadagnato terreno a livello globale, soprattutto negli Stati Uniti.

Ma ora il livestream commerce si affaccia anche in Europa, grazie all’interesse dei brand per questa formula di successo.