Intesa Nexi-H-Farm sull’ecommerce

Una nuova partnership per favorire l’ulteriore successo dell’e-commerce nel nostro Paese: questo l’obiettivo della Partnership siglata tra Nexi e H-FARM. In base all’accordo, le società che decideranno di rivolgersi a H-Farm per la realizzazione del proprio sito e-commerce potranno incassare online in modo semplificato e sicuro e da tutto il mondo grazie all’integrazione di XPay, il gateway di Nexi che permette di accettare pagamenti sui circuiti Visa, Visa Electron, V PAY MasterCard, Maestro, American Express, Diners, Union Pay, JCB e sui principali wallet al mondo, come PayPal, Apple Pay, Amazon Pay, Google Pay, Samsung Pay, AliPay, WeChat Pay. Secondo H-Farm e Nexi, tale integrazione costituisce un’opportunità in più per le imprese italiane, che potranno diventare sempre più competitive nel mondo delle vendite online, migliorando le proprie performance. In un momento in cui il ruolo dell’ecommerce è sempre più decisivo: secondo i dati del Politecnico di Milano, nel primo trimestre 2021 il commercio elettronico nel nostro Paese ha registrato una crescita del 78%, superiore alle media globale.

Per Nexi si tratta di un accordo strategico perché consentirà alla PayTech di ampliare il proprio presidio sul mondo online, nel quale XPay è già utilizzato da oltre 37 mila merchant. Dal punto di vista di H-FARM, invece, la collaborazione risponde all’obiettivo di offrire ai propri clienti una soluzione che consente pagamenti ricorrenti one click e per cui esistono già dei plugin di integrazione con le piattaforme ecommerce con cui sono già in essere importanti collaborazioni e agevolazioni economiche sul canone.