E-commerce, al via una convenzione tra Banca Sella e Federazione Moda Italia

Il settore della moda ha tutta la possibilità di trarre notevoli benefici da un maggiore utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici e dell’Ecommerce. A frenare questa scelta, come sempre, ci sono i costi di investimento iniziali: con questo obiettivo è stata siglata una convenzione tra Banca Sella e Federazione Moda Italia – Confcommercio. che prevede condizioni favorevoli per le attività aderenti all’associazione che attivano i servizi di pagamento elettronico offerti dalla banca. Più nel dettaglio, le attività del retail moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori e articoli sportivi aderenti alle associazioni provinciali presso le sedi di Confcommercio su tutto il territorio nazionale, potranno usufruire di condizioni favorevoli, in termini di noleggio e commissioni, per attivare il servizio Pos che consente di accettare pagamenti tramite carte, anche senza avere un conto presso Banca Sella. Inoltre, la convenzione prevede inoltre la possibilità per le imprese di attivare, sempre a condizioni favorevoli, il servizio Axerve Pay by Link che permette ai merchant di far pagare i clienti con l’invio di una mail contenente un link di pagamento o attraverso la scansione di un QR Code con lo smartphone. Uno strumento pensato anche per le transazioni a distanza, anche attraverso i social network o del proprio Ecommerce, che può essere affiancato al Pos per gestire, ad esempio, anche i pagamenti per le consegne a domicilio.

