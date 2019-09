Adyen-Alibaba, intesa per i pagamenti extra Cina

Importante accordo nel mondo dei pagamenti: è stato infatti annunciata una nuova partnership tra Adyen e Alipay, la piattaforma di pagamento on line del colosso cinese Alibaba. Più precisamente, Adyen, infatti, semplificherà i pagamenti al di fuori del territorio cinese per i marchi AliExpress, Taobao, Tmall e Alibaba.com. La collaborazione dovrebbe garantire tssi di approvazione più elevati, cicli di regolamento più brevi, la possibilità di trasferire pagamenti localmente e di accedere a insight granulari attraverso i quali indirizzare l’ottimizzazione dei processi di pagamento. Non solo: le soluzioni di Adyen offriranno ad Alibaba la possibilità di attivare metodi di pagamento aggiuntivi in modo rapido e solo laddove necessario, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia dei clienti locali.

“I prodotti Adyen vengono sviluppati avendo come riferimento aziende in rapida evoluzione e crescita come Alibaba. Le sue soluzioni sono progettate per offrire opzioni di pagamento in tempo reale, data-driven e rapidamente scalabili. Alipay può sfruttare gli accurati insight di Adyen sulle autorizzazioni di pagamento per contribuire a garantire tassi di approvazione più elevati e, al contempo, una migliore esperienza d’uso per i clienti. Non vediamo l’ora di continuare il nostro percorso di crescita con Adyen”, ha affermato Clara Shi, Head of Financial Institution Strategic Partnership, International Business Group, Alipay.