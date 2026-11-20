La nuova promozione sulla liquidità di Trade Republic riconosce ai nuovi clienti un interesse annuo del 4% su un massimo di 20.000 euro, fino al 1° marzo 2027.

L’offerta di Trade Republic si accompagna a una carta di debito Visa senza canone mensile, che permette di ottenere l’1% di Saveback sugli acquisti idonei.

La carta Trade Republic liquidità integra quindi funzionalità di pagamento e risparmio, mentre il conto consente di ricevere bonifici, accreditare lo stipendio e pagare bollette.

Il rendimento, erogato attraverso banche partner e fondi di liquidità, richiede però attenzione alle condizioni e ai rischi degli strumenti utilizzati.

Come funziona il 4% sulla liquidità fino a 20.000 euro

La promozione di Trade Republic riserva ai nuovi clienti un tasso annuo del 4% sulla liquidità, fino a 20.000 euro. L’iniziativa resta disponibile fino al 1° marzo 2027 e richiede l’attivazione degli interessi direttamente dall’app.

Il calcolo avviene giornalmente, mentre l’accredito degli interessi è mensile. Non sono previsti vincoli temporali per prelevare il denaro. Il tasso può comunque cambiare e la liquidità può essere distribuita tra depositi presso banche partner e fondi del mercato monetario.

Questa distinzione è importante: i depositi bancari beneficiano della garanzia fino a 100.000 euro per cliente presso ciascuna banca partner, mentre gli investimenti nei fondi monetari non rientrano nella garanzia dei depositi.

Gli asset sono custoditi in conti separati e restano distinti dal patrimonio della piattaforma.

Saveback dell’1% e vantaggi della carta Visa

La carta di debito Visa messa a disposizione da Trade Republic permette di ricevere l’1% di rimborso sulle spese idonee, entro un limite di 1.500 euro al mese. Il Saveback non viene accreditato come denaro liberamente spendibile: confluisce direttamente in un piano di accumulo.

Per attivare il beneficio occorre investire almeno 50 euro al mese attraverso i piani di accumulo. Anche questi investimenti comportano rischi di mercato.

La carta offre inoltre la funzione Round up, che arrotonda ogni pagamento all’euro successivo e investe automaticamente la differenza in un’attività scelta dal cliente.

Costi della carta e prelievi

Sono disponibili tre versioni: Virtual, Classic e Mirror. Nessuna prevede un canone mensile. I prelievi ATM sono gratuiti a partire da 100 euro, mentre quelli inferiori prevedono una commissione di 1 euro. Restano possibili commissioni applicate direttamente dai gestori degli sportelli.

La carta non applica commissioni aggiuntive sul cambio valuta per gli acquisti all’estero.

Quali sono i costi e le condizioni dell’offerta

Le principali condizioni economiche riguardano il costo iniziale della carta, i prelievi e i requisiti necessari per ottenere il Saveback.

Servizio Costo o condizione Carta Virtual Gratuita Carta Classic 5 euro una tantum Carta Mirror 50 euro una tantum Canone mensile 0 euro Prelievi da 100 euro Gratuiti Prelievi inferiori a 100 euro 1 euro Cambio valuta Nessuna commissione aggiuntiva Interessi sulla liquidità 4% annuo per nuovi clienti, fino a 20.000 euro Scadenza promozione 1° marzo 2027 Saveback 1% sulle spese idonee, fino a 1.500 euro mensili Requisito Saveback Piano di accumulo da almeno 50 euro al mese

IBAN italiano e tutela del denaro

Il conto corrente prevede un IBAN italiano per i clienti abilitati al servizio. Consente di ricevere lo stipendio, inviare denaro e pagare bollette. La disponibilità delle funzionalità locali può avvenire progressivamente.

La banca opera con licenza tedesca ed è soggetta alla vigilanza della BaFin. Per le attività della succursale italiana relative alla custodia e ai depositi con IBAN italiano interviene anche la vigilanza della Banca d’Italia.

La promozione non va confusa con un rendimento garantito: il tasso può variare e i fondi monetari comportano rischi di mercato. Inoltre, le informazioni disponibili non indicano condizioni specifiche su F24 o funzionalità di tesoreria aziendale. Non è quindi possibile considerarli servizi inclusi nell’offerta.