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Risparmi al 4% lordo e conto a zero spese: l’offerta digitale di Mediolanum per i nuovi clienti

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SelfyConto propone ai nuovi clienti un Time Deposit a 6 mesi con tasso fisso del 4% annuo lordo, fino a 500.000 euro. L’offerta include inoltre bonifici SEPA, anche istantanei, senza commissioni e diverse operazioni gratuite

Pubblicato il 24 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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SelfyConto risparmi
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SelfyConto, risparmi: i 3 punti chiave

  • Promo fino al 30 ottobre 2026: nuovi clienti con SelfyConto ottengono 4% annuo lordo attivando un Time Deposit 6 mesi entro 6 novembre 2026 e accreditando lo stipendio.
  • Time Deposit: da 100 euro a 500.000 euro per 6 mesi, tasso fisso; svincolo anticipato possibile senza perdere interessi; richieste dopo le 19 eseguite il primo giorno lavorativo.
  • SelfyConto: bonifici SEPA gratuiti, carta di debito digitale senza canone, Spending Control; canone gratuito under 30, over 30 poi 3,75 euro/mese, azzerabile con accredito stipendio o spese ≥ 500 euro.
Riassunto generato con AI

È attiva fino al 30 ottobre 2026 la promozione Mediolanum dedicata ai nuovi clienti che aprono SelfyConto e possono accedere al 4% annuo lordo sui risparmi.

La formula che SelfyConto dedica ai risparmi richiede l’accredito dello stipendio e l’attivazione di un Time Deposit a 6 mesi entro il 6 novembre.

SelfyConto consente inoltre di gestire pagamenti e operatività bancaria online.

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Time Deposit di SelfyConto con rendimenti al 4%: come funziona

Il rendimento riguarda somme comprese tra 100 e 500.000 euro depositate per sei mesi. Il tasso annuo lordo resta fisso per tutta la durata del deposito.

Per accedere alla promozione occorre aprire SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional e accreditare lo stipendio. Il deposito deve essere attivato entro il 6 novembre 2026 tramite app Mediolanum o Internet Banking.

La disponibilità delle somme resta flessibile. Il cliente può infatti richiedere lo svincolo anticipato senza perdere gli interessi già maturati. Le richieste effettuate dopo le 19 o nei giorni non lavorativi vengono eseguite il primo giorno lavorativo utile.

SelfyConto: quali servizi sono inclusi

L’operatività ordinaria proposta da SelfyConto comprende bonifici SEPA in euro gratuiti, inclusi quelli istantanei. Non sono previste commissioni per i prelievi presso gli ATM in area Euro.

La carta di debito digitale non prevede canone. La versione fisica è gratuita per il primo anno. La carta può essere utilizzata tramite smartphone e smartwatch e consente di impostare limiti di spesa attraverso la funzione Spending Control.

Quanto costa SelfyConto di Banca Mediolanum

Per i clienti under 30 il canone del conto è gratuito. Per gli over 30 il canone è gratuito per il primo anno, poi ammonta a 3,75 euro al mese.

Il costo può essere azzerato con l’accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro mensili, fino al 31 dicembre 2027.

ServizioCosto/condizione
Canone under 300 euro
Canone over 30, primo anno0 euro
Canone over 30, successivo3,75 euro/mese
Azzeramento canoneAccredito stipendio o spesa di almeno 500 euro/mese, fino al 31/12/2027
Bonifici SEPA0 euro
Bonifici SEPA istantanei0 euro
Prelievi ATM area Euro0 euro
Carta di debito digitale0 euro
Time Deposit4% annuo lordo per 6 mesi

L’offerta Time Deposit 4% è riservata ai nuovi clienti secondo le condizioni previste dalla promozione.

Il deposito richiede almeno 100 euro e prevede un massimo di 500.000 euro per cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale.

Il tasso è subordinato all’accredito dello stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito.

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Patrizia Chimera
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