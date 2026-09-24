È attiva fino al 30 ottobre 2026 la promozione Mediolanum dedicata ai nuovi clienti che aprono SelfyConto e possono accedere al 4% annuo lordo sui risparmi.
La formula che SelfyConto dedica ai risparmi richiede l’accredito dello stipendio e l’attivazione di un Time Deposit a 6 mesi entro il 6 novembre.
SelfyConto consente inoltre di gestire pagamenti e operatività bancaria online.
Indice degli argomenti
Time Deposit di SelfyConto con rendimenti al 4%: come funziona
Il rendimento riguarda somme comprese tra 100 e 500.000 euro depositate per sei mesi. Il tasso annuo lordo resta fisso per tutta la durata del deposito.
Per accedere alla promozione occorre aprire SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional e accreditare lo stipendio. Il deposito deve essere attivato entro il 6 novembre 2026 tramite app Mediolanum o Internet Banking.
La disponibilità delle somme resta flessibile. Il cliente può infatti richiedere lo svincolo anticipato senza perdere gli interessi già maturati. Le richieste effettuate dopo le 19 o nei giorni non lavorativi vengono eseguite il primo giorno lavorativo utile.
SelfyConto: quali servizi sono inclusi
L’operatività ordinaria proposta da SelfyConto comprende bonifici SEPA in euro gratuiti, inclusi quelli istantanei. Non sono previste commissioni per i prelievi presso gli ATM in area Euro.
La carta di debito digitale non prevede canone. La versione fisica è gratuita per il primo anno. La carta può essere utilizzata tramite smartphone e smartwatch e consente di impostare limiti di spesa attraverso la funzione Spending Control.
Quanto costa SelfyConto di Banca Mediolanum
Per i clienti under 30 il canone del conto è gratuito. Per gli over 30 il canone è gratuito per il primo anno, poi ammonta a 3,75 euro al mese.
Il costo può essere azzerato con l’accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro mensili, fino al 31 dicembre 2027.
|Servizio
|Costo/condizione
|Canone under 30
|0 euro
|Canone over 30, primo anno
|0 euro
|Canone over 30, successivo
|3,75 euro/mese
|Azzeramento canone
|Accredito stipendio o spesa di almeno 500 euro/mese, fino al 31/12/2027
|Bonifici SEPA
|0 euro
|Bonifici SEPA istantanei
|0 euro
|Prelievi ATM area Euro
|0 euro
|Carta di debito digitale
|0 euro
|Time Deposit
|4% annuo lordo per 6 mesi
L’offerta Time Deposit 4% è riservata ai nuovi clienti secondo le condizioni previste dalla promozione.
Il deposito richiede almeno 100 euro e prevede un massimo di 500.000 euro per cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale.
Il tasso è subordinato all’accredito dello stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito.
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