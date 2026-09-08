Ultimi articoli Payment regulation Payment Innovation Payment Services Ecommerce Carte Mobile App

News

Dal saldo d’uso all’investimento automatico: la convergenza tra carte di pagamento e Wealth Management con Trade Republic

Commenta l'articolo
Indirizzo copiato

La carta non è più soltanto uno strumento per gestire le spese. Con Saveback, Round up e piani di accumulo, Trade Republic collega i pagamenti alle strategie di investimento, consentendo di destinare automaticamente anche piccole somme alla costruzione del patrimonio

Pubblicato il 8 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
Carta di pagamento Trade Republic
Aggiungi tra i preferiti su Google

Carta di pagamento di Trade Republic: i 3 punti chiave

  • Trade Republic integra carta, liquidità remunerata e strumenti di investimento; le spese quotidiane alimentano il risparmio: 3% su liquidità fino a €50.000; investimenti da €1.
  • Il Saveback riconosce il 1% sulle spese idonee fino a €1.500/mese e confluisce nel piano; il Round up arrotonda al euro investendo la differenza; il Crypto Saveback offre 2% ma comporta vendite crypto e possibili imposte.
  • Costi e condizioni: carta virtuale gratuita, Classic €5 una tantum, Mirror €50; nessun canone mensile. Prelievi: gratuiti da €100, sotto €1. Interessi calcolati giornalmente, versati mensilmente; rischio di mercato.
Riassunto generato con AI

La proposta di Trade Republic integra carta di pagamento, liquidità remunerata e strumenti di investimento in un unico ecosistema finanziario.

Il modello consente di collegare le spese quotidiane alla costruzione automatica del risparmio. Trade Republic offre così un sistema nel quale il pagamento può generare capitale da investire. La logica coinvolge sia i nuovi clienti, con un interesse del 3% sulla liquidità fino a 50.000 euro, sia chi utilizza regolarmente la carta.

Trade Republic completa l’offerta con strumenti di investimento a partire da 1 euro e piani di accumulo automatici.

Richiedi la carta di pagamento di Trade Republic

Saveback e Round up trasformano la spesa in investimento

Il meccanismo centrale dell’offerta di Trade Republic è il Saveback. La funzione riconosce l’1% sulle spese idonee effettuate con carta, fino a 1.500 euro mensili. L’importo confluisce direttamente nel piano di accumulo scelto dall’utente.

Per attivarlo occorre investire almeno 50 euro al mese attraverso i piani di accumulo. Il rendimento ottenuto non rappresenta quindi un semplice rimborso disponibile sul conto. Viene destinato a un investimento e resta esposto ai rischi di mercato.

Il Round up segue una logica diversa. Ogni pagamento viene arrotondato all’euro successivo. La differenza viene investita automaticamente nell’attività selezionata. Anche importi molto piccoli possono quindi alimentare il piano di investimento.

È disponibile anche il Crypto Saveback, con un rimborso del 2% sulle spese idonee fino a 1.500 euro mensili, quando il pagamento avviene in criptovalute. Anche in questo caso servono almeno 50 euro mensili di investimento. Il pagamento in crypto equivale a una vendita e può avere conseguenze fiscali e generare perdite.

Quanto costano la carta e il conto di Trade Republic

La carta virtuale proposta da Trade Republic non prevede costi. La Classic richiede 5 euro una tantum, mentre la Mirror costa 50 euro una tantum. Non è previsto alcun canone mensile.

La liquidità può beneficiare del 3% di interesse per i nuovi clienti fino a 50.000 euro. Gli interessi vengono calcolati giornalmente e versati mensilmente. Il tasso può cambiare e i fondi di liquidità comportano rischio di mercato.

VoceCosto/condizione
Carta VirtualGratuita
Carta Classic5 € una tantum
Carta Mirror50 € una tantum
Canone cartaNessuno
Prelievi ATM ≥100 €Nessuna commissione Trade Republic
Prelievi ATM <100 €1 €
Cambio valutaNessuna commissione aggiuntiva
Interesse nuovi clienti3% fino a 50.000 €
Saveback1% fino a 1.500 € di spese/mese
Crypto Saveback2% fino a 1.500 € di spese/mese
Piani di accumuloDa 1 €, senza commissione di liquidazione

L’offerta di Trade Republic estende il Wealth Management

I vantaggi offerti vanno oltre carta e conto corrente. Trade Republic permette di investire da 1 euro in azioni, ETF, obbligazioni societarie, titoli di Stato, criptovalute e derivati. Sono disponibili anche Private Markets e trading frazionario.

I piani di accumulo consentono di scegliere attività, importo e frequenza dell’investimento. L’esecuzione avviene automaticamente. Il vantaggio operativo è evidente, ma ogni investimento mantiene un rischio di mercato.

Sul fronte dei pagamenti, i prelievi sono illimitati senza commissioni Trade Republic da 100 euro. Sotto questa soglia si applica 1 euro. All’estero non vengono aggiunte commissioni ai tassi di cambio Visa.

La combinazione modifica quindi la funzione della carta: non soltanto strumento per spendere, ma anche un canale per alimentare automaticamente il proprio portafoglio.

Richiedi la carta di pagamento di Trade Republic
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest
0 Commenti
Più recenti
Le più votate
Feedback in linea
Visualizza tutti i commenti

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Carta di credito BBVA

  • News

    Carta di credito BBVA: canone gratis il primo anno, cashback fino a 100 euro e pagamenti rateali

    03 Ago 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Conto aziendale a zero spese di Vivid Money

  • News

    Rendimento del 5% e cashback sulle spese: il conto aziendale a canone zero

    24 Ago 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Conto deposito Crédit Agricole

  • News

    Conto deposito Crédit Agricole: tasso al 3,25% per 6 mesi, come funziona l'offerta

    31 Lug 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi