La proposta di Trade Republic integra carta di pagamento, liquidità remunerata e strumenti di investimento in un unico ecosistema finanziario.

Il modello consente di collegare le spese quotidiane alla costruzione automatica del risparmio. Trade Republic offre così un sistema nel quale il pagamento può generare capitale da investire. La logica coinvolge sia i nuovi clienti, con un interesse del 3% sulla liquidità fino a 50.000 euro, sia chi utilizza regolarmente la carta.

Trade Republic completa l’offerta con strumenti di investimento a partire da 1 euro e piani di accumulo automatici.

Saveback e Round up trasformano la spesa in investimento

Il meccanismo centrale dell’offerta di Trade Republic è il Saveback. La funzione riconosce l’1% sulle spese idonee effettuate con carta, fino a 1.500 euro mensili. L’importo confluisce direttamente nel piano di accumulo scelto dall’utente.

Per attivarlo occorre investire almeno 50 euro al mese attraverso i piani di accumulo. Il rendimento ottenuto non rappresenta quindi un semplice rimborso disponibile sul conto. Viene destinato a un investimento e resta esposto ai rischi di mercato.

Il Round up segue una logica diversa. Ogni pagamento viene arrotondato all’euro successivo. La differenza viene investita automaticamente nell’attività selezionata. Anche importi molto piccoli possono quindi alimentare il piano di investimento.

È disponibile anche il Crypto Saveback, con un rimborso del 2% sulle spese idonee fino a 1.500 euro mensili, quando il pagamento avviene in criptovalute. Anche in questo caso servono almeno 50 euro mensili di investimento. Il pagamento in crypto equivale a una vendita e può avere conseguenze fiscali e generare perdite.

Quanto costano la carta e il conto di Trade Republic

La carta virtuale proposta da Trade Republic non prevede costi. La Classic richiede 5 euro una tantum, mentre la Mirror costa 50 euro una tantum. Non è previsto alcun canone mensile.

La liquidità può beneficiare del 3% di interesse per i nuovi clienti fino a 50.000 euro. Gli interessi vengono calcolati giornalmente e versati mensilmente. Il tasso può cambiare e i fondi di liquidità comportano rischio di mercato.

Voce Costo/condizione Carta Virtual Gratuita Carta Classic 5 € una tantum Carta Mirror 50 € una tantum Canone carta Nessuno Prelievi ATM ≥100 € Nessuna commissione Trade Republic Prelievi ATM <100 € 1 € Cambio valuta Nessuna commissione aggiuntiva Interesse nuovi clienti 3% fino a 50.000 € Saveback 1% fino a 1.500 € di spese/mese Crypto Saveback 2% fino a 1.500 € di spese/mese Piani di accumulo Da 1 €, senza commissione di liquidazione

L’offerta di Trade Republic estende il Wealth Management

I vantaggi offerti vanno oltre carta e conto corrente. Trade Republic permette di investire da 1 euro in azioni, ETF, obbligazioni societarie, titoli di Stato, criptovalute e derivati. Sono disponibili anche Private Markets e trading frazionario.

I piani di accumulo consentono di scegliere attività, importo e frequenza dell’investimento. L’esecuzione avviene automaticamente. Il vantaggio operativo è evidente, ma ogni investimento mantiene un rischio di mercato.

Sul fronte dei pagamenti, i prelievi sono illimitati senza commissioni Trade Republic da 100 euro. Sotto questa soglia si applica 1 euro. All’estero non vengono aggiunte commissioni ai tassi di cambio Visa.

La combinazione modifica quindi la funzione della carta: non soltanto strumento per spendere, ma anche un canale per alimentare automaticamente il proprio portafoglio.