Il piano Qonto Smart porta la remunerazione del saldo al 5% annuo per i primi due mesi, con un canone di 19 euro al mese più IVA e un mese di prova gratuita.

L’offerta di Qonto si rivolge alle attività in crescita e integra conto, pagamenti, carte e strumenti finanziari.

Il piano Qonto per il tuo business include inoltre il monitoraggio dei flussi di cassa e l’accesso del commercialista. La fatturazione integrata e gli strumenti per la gestione delle spese completano l’offerta

Quanto costa Qonto Smart

Il canone previsto da Qonto per il piano Smart è di 19 euro al mese, IVA esclusa. Con pagamento annuale, l’importo complessivo raggiunge 228 euro. La prova gratuita dura un mese.

La componente finanziaria distingue il piano dagli strumenti di conto tradizionali. Il saldo beneficia di una remunerazione del 5% annuo per i primi due mesi. Successivamente, per il piano Smart il tasso è dell’1,5%.

Caratteristica Qonto Smart Canone mensile 19 € + IVA Addebito annuale 228 € + IVA Prova gratuita 1 mese Remunerazione iniziale 5% annuo per 2 mesi Remunerazione successiva 1,5% annuo Sottoconti 1 Bonifici 100 al mese Carte fisiche 2 Carte virtuali 50

Pagamenti, carte e gestione delle spese sono inclusi

Smart di Qonto comprende 100 bonifici al mese e un sottoconto. Sono previste due carte fisiche e fino a 50 carte virtuali. Il sistema consente di impostare limiti personalizzati e gestire ricevute digitali e certificate.

Il conto integra inoltre bonifici, RiBa, F24 e pagoPA. Per gli incassi sono disponibili bonifici istantanei, Tap to Pay e soluzioni POS.

Come funzionano la fatturazione e il controllo della liquidità

La fatturazione integrata si collega al Sistema di Interscambio (SdI). Il servizio permette di creare preventivi illimitati e convertirli in fatture.

La riconciliazione automatica abbina fatture e pagamenti. Il piano offre anche strumenti per monitorare e prevedere il flusso di cassa, con accesso dedicato al commercialista e integrazioni contabili.

Come ottenere la remunerazione

La remunerazione viene calcolata quotidianamente sul saldo del conto principale e dei sottoconti. Per ottenere la ricompensa mensile occorrono almeno cinque transazioni idonee da almeno 1 euro ciascuna.

Rientrano tra le operazioni valide i pagamenti con carta, i bonifici SEPA in uscita, F24, pagoPA, RiBa e gli incassi tramite Tap to Pay. L’accredito avviene automaticamente il 2 del mese successivo.

La remunerazione non costituisce un prodotto di risparmio o investimento, ma una ricompensa collegata all’utilizzo dei servizi di pagamento. Per Smart, il saldo massimo remunerabile indicato è di 50.000 euro.