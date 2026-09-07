La nuova gestione del conto business Qonto integra pagamenti, carte, fatturazione e strumenti di Intelligenza Artificiale in un’unica piattaforma.
La soluzione di Qonto si rivolge a PMI e professionisti che devono gestire liquidità, spese e incassi con maggiore automazione. Il nuovo approccio introduce anche collegamenti con strumenti AI come ChatGPT, Claude e Notion.
Per le imprese, Qonto diventa così un punto operativo per consultare dati finanziari e avviare alcune attività direttamente dagli strumenti AI.
Indice degli argomenti
Come Qonto integra AI e gestione finanziaria
L’integrazione con l’AI passa dal protocollo MCP. Qonto può collegarsi a Claude, ChatGPT, Notion e Mistral, mantenendo i permessi associati al ruolo dell’utente.
L’AI può interrogare i dati finanziari e restituire informazioni su spese, pagamenti, fatture e scadenze. Può inoltre trasformare i dati in grafici e individuare le attività che richiedono attenzione.
Il sistema consente anche di passare dall’analisi all’azione. Tra gli esempi indicati figurano l’invio di fatture, l’aggiunta di membri del team e il blocco di una carta, previa approvazione.
Dal cash flow alla fatturazione con Qonto
La gestione finanziaria di Qonto comprende analisi storica della liquidità, transazioni previste, stima dell’IVA e previsioni in tempo reale. Sono disponibili anche scenari alternativi e suggerimenti contestuali.
Sul fronte fornitori, Qonto importa automaticamente le fatture dal Sistema di Interscambio. L’OCR estrae beneficiario, IBAN e importo, accelerando la predisposizione dei pagamenti.
La fatturazione clienti resta integrata nel conto. Si possono creare fatture, proforma e preventivi, gestire acconti e saldi, monitorare lo stato presso il SdI e ricevere notifiche sui pagamenti.
Quanto costa il conto business di Qonto
La struttura tariffaria varia in base alle dimensioni dell’attività e ai volumi operativi. I prezzi indicati sono equivalenti mensili con addebito annuale e sono espressi al netto dell’IVA.
|Piano
|Costo mensile
|Addebito annuale
|Bonifici inclusi/mese
|Remunerazione
|Basic
|9 €
|108 €
|30
|—
|Smart
|19 €
|228 €
|100
|5% primi 2 mesi, poi 1,25%
|Premium
|39 €
|468 €
|200
|5% primi 2 mesi, poi 1,25%
|Essential
|49 €
|588 €
|250
|5% primi 2 mesi, poi 1,25%
|Business
|109 €
|1.308 €
|500
|5% primi 2 mesi, poi 1,75%
|Enterprise
|199 €
|2.388 €
|10.000
|5% primi 2 mesi, poi 2,25%
La remunerazione richiede almeno cinque transazioni idonee al mese e prevede un limite di saldo remunerato pari a 200.000 euro.
I piani più strutturati aggiungono sottoconti, carte, strumenti per i team, integrazioni contabili ed ERP. Il piano Business include inoltre dashboard finanziaria avanzata e supporto EBICS.
La piattaforma prevede infine estensioni a pagamento. La fatturazione automatica costa 12 euro al mese, l’Hub progetti 20 euro e il controllo spese del team 39 euro, sempre con fatturazione annuale.
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