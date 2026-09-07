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Dalle carte alla fatturazione integrata: come l’Intelligenza Artificiale e il FinTech trasformano la gestione finanziaria aziendale

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Qonto amplia il conto business con strumenti di AI, gestione della liquidità, fatturazione e automazione dei pagamenti. La nuova configurazione integra operatività bancaria e processi amministrativi in un’unica piattaforma

Pubblicato il 7 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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AI PMI Qonto
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AI per PMI Qonto: i 3 punti chiave

  • Piattaforma unica per pagamenti, carte, fatturazione e AI, pensata per PMI e professionisti; integrazioni via MCP con ChatGPT, Claude, Notion e Mistral.
  • L’AI interroga dati finanziari, genera grafici, segnala priorità e consente azioni (invio fatture, aggiunta membri, blocco carta) con approvazione; OCR importa fatture dallo SdI.
  • Tariffe variabili per dimensione e volumi, addebito annuale; remunerazione con ≥5 transazioni/mese e limite saldo remunerato €200.000. Piano Business, supporto EBICS e add‑on: fatturazione €12, Hub €20, controllo spese €39.
Riassunto generato con AI

La nuova gestione del conto business Qonto integra pagamenti, carte, fatturazione e strumenti di Intelligenza Artificiale in un’unica piattaforma.

La soluzione di Qonto si rivolge a PMI e professionisti che devono gestire liquidità, spese e incassi con maggiore automazione. Il nuovo approccio introduce anche collegamenti con strumenti AI come ChatGPT, Claude e Notion.

Per le imprese, Qonto diventa così un punto operativo per consultare dati finanziari e avviare alcune attività direttamente dagli strumenti AI.

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Come Qonto integra AI e gestione finanziaria

L’integrazione con l’AI passa dal protocollo MCP. Qonto può collegarsi a Claude, ChatGPT, Notion e Mistral, mantenendo i permessi associati al ruolo dell’utente.

L’AI può interrogare i dati finanziari e restituire informazioni su spese, pagamenti, fatture e scadenze. Può inoltre trasformare i dati in grafici e individuare le attività che richiedono attenzione.

Il sistema consente anche di passare dall’analisi all’azione. Tra gli esempi indicati figurano l’invio di fatture, l’aggiunta di membri del team e il blocco di una carta, previa approvazione.

Dal cash flow alla fatturazione con Qonto

La gestione finanziaria di Qonto comprende analisi storica della liquidità, transazioni previste, stima dell’IVA e previsioni in tempo reale. Sono disponibili anche scenari alternativi e suggerimenti contestuali.

Sul fronte fornitori, Qonto importa automaticamente le fatture dal Sistema di Interscambio. L’OCR estrae beneficiario, IBAN e importo, accelerando la predisposizione dei pagamenti.

La fatturazione clienti resta integrata nel conto. Si possono creare fatture, proforma e preventivi, gestire acconti e saldi, monitorare lo stato presso il SdI e ricevere notifiche sui pagamenti.

Quanto costa il conto business di Qonto

La struttura tariffaria varia in base alle dimensioni dell’attività e ai volumi operativi. I prezzi indicati sono equivalenti mensili con addebito annuale e sono espressi al netto dell’IVA.

PianoCosto mensileAddebito annualeBonifici inclusi/meseRemunerazione
Basic9 €108 €30
Smart19 €228 €1005% primi 2 mesi, poi 1,25%
Premium39 €468 €2005% primi 2 mesi, poi 1,25%
Essential49 €588 €2505% primi 2 mesi, poi 1,25%
Business109 €1.308 €5005% primi 2 mesi, poi 1,75%
Enterprise199 €2.388 €10.0005% primi 2 mesi, poi 2,25%

La remunerazione richiede almeno cinque transazioni idonee al mese e prevede un limite di saldo remunerato pari a 200.000 euro.

I piani più strutturati aggiungono sottoconti, carte, strumenti per i team, integrazioni contabili ed ERP. Il piano Business include inoltre dashboard finanziaria avanzata e supporto EBICS.

La piattaforma prevede infine estensioni a pagamento. La fatturazione automatica costa 12 euro al mese, l’Hub progetti 20 euro e il controllo spese del team 39 euro, sempre con fatturazione annuale.

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