La nuova gestione del conto business Qonto integra pagamenti, carte, fatturazione e strumenti di Intelligenza Artificiale in un’unica piattaforma.

La soluzione di Qonto si rivolge a PMI e professionisti che devono gestire liquidità, spese e incassi con maggiore automazione. Il nuovo approccio introduce anche collegamenti con strumenti AI come ChatGPT, Claude e Notion.

Per le imprese, Qonto diventa così un punto operativo per consultare dati finanziari e avviare alcune attività direttamente dagli strumenti AI.

Come Qonto integra AI e gestione finanziaria

L’integrazione con l’AI passa dal protocollo MCP. Qonto può collegarsi a Claude, ChatGPT, Notion e Mistral, mantenendo i permessi associati al ruolo dell’utente.

L’AI può interrogare i dati finanziari e restituire informazioni su spese, pagamenti, fatture e scadenze. Può inoltre trasformare i dati in grafici e individuare le attività che richiedono attenzione.

Il sistema consente anche di passare dall’analisi all’azione. Tra gli esempi indicati figurano l’invio di fatture, l’aggiunta di membri del team e il blocco di una carta, previa approvazione.

Dal cash flow alla fatturazione con Qonto

La gestione finanziaria di Qonto comprende analisi storica della liquidità, transazioni previste, stima dell’IVA e previsioni in tempo reale. Sono disponibili anche scenari alternativi e suggerimenti contestuali.

Sul fronte fornitori, Qonto importa automaticamente le fatture dal Sistema di Interscambio. L’OCR estrae beneficiario, IBAN e importo, accelerando la predisposizione dei pagamenti.

La fatturazione clienti resta integrata nel conto. Si possono creare fatture, proforma e preventivi, gestire acconti e saldi, monitorare lo stato presso il SdI e ricevere notifiche sui pagamenti.

Quanto costa il conto business di Qonto

La struttura tariffaria varia in base alle dimensioni dell’attività e ai volumi operativi. I prezzi indicati sono equivalenti mensili con addebito annuale e sono espressi al netto dell’IVA.

Piano Costo mensile Addebito annuale Bonifici inclusi/mese Remunerazione Basic 9 € 108 € 30 — Smart 19 € 228 € 100 5% primi 2 mesi, poi 1,25% Premium 39 € 468 € 200 5% primi 2 mesi, poi 1,25% Essential 49 € 588 € 250 5% primi 2 mesi, poi 1,25% Business 109 € 1.308 € 500 5% primi 2 mesi, poi 1,75% Enterprise 199 € 2.388 € 10.000 5% primi 2 mesi, poi 2,25%

La remunerazione richiede almeno cinque transazioni idonee al mese e prevede un limite di saldo remunerato pari a 200.000 euro.

I piani più strutturati aggiungono sottoconti, carte, strumenti per i team, integrazioni contabili ed ERP. Il piano Business include inoltre dashboard finanziaria avanzata e supporto EBICS.

La piattaforma prevede infine estensioni a pagamento. La fatturazione automatica costa 12 euro al mese, l’Hub progetti 20 euro e il controllo spese del team 39 euro, sempre con fatturazione annuale.