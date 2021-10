PayTipper partecipa a Forum Banca 2021

PayTipper di Enel X partecipa alla quattordicesima edizione di Forum Banca, l’hub di incontro sullo sviluppo delle strategie e delle tecnologie del settore finanziario organizzato da IKN Italy, in programma il 4 e il 5 ottobre 2021. Focalizzato quest’anno sul nuovo universo del settore finanziario: “New Inspiring Bank: Responsible, Resilient and Innovative”, Forum Banca prevede una duplice modalità di partecipazione, fisica o digitale. I temi al centro delle giornate saranno sostenibilità, digital regulation, next generation e diversity in ambito bancario. In particolare, lunedì 4 ottobre, alle 16, l’Ad di PayTipper di Enel X Angelo Grampa parlerà del nuovo modello di servizi finanziari ibrido portando l’esempio di Enel X Pay. “In un contesto di forte accelerazione del mondo dei pagamenti, dato dai paradigmi di open banking e data driven banking, nasce un nuovo modello di istituto di moneta elettronica ibrido realizzato in collaborazione con Enel X Pay, caratterizzato da un’avanzata componente digitale e da una fitta rete fisica sul territorio. La componente digitale offre soluzioni basate sull’App e su una carta fisica e virtuale dotata di IBAN e complementate da una serie di touch point sul territorio che abilitano i clienti a una serie di servizi sempre più completi e crescenti” spiega l’Ad di PayTipper di Enel X.

WEBINAR Sanità: Servizi digitali e piattaforme per un Sistema Sanitario Nazionale a misura di cittadino CIO Dematerializzazione

In particolare, PayTipper di Enel X porterà a Forum Banca le sue soluzioni complete nell’ambito dell’acquiring, per l’accettazione dei pagamenti attraverso i maggiori circuiti internazionali e Pagobancomat, dalla fase autorizzativa alla fornitura di POS, fisici e virtuali. Saranno presentati anche i servizi di pagamento e incasso online che consentono agli intermediari finanziari di inserire nel proprio sito web o app il pagamento di bollettini postali, bancari, avvisi di pagamento pagoPA, bollo auto e nuovi servizi di prossima attivazione. Non meno importante è il servizio di Bill Payment as a service, una soluzione white label per intermediari finanziari che gestiscono reti di punti vendita fisici e che intendono aggiungere alla propria offerta il pagamento di bollettini postali, bollettini bancari, (MAV e RAV), bollo auto, avvisi pagoPA. Previste, infine, soluzioni in modalità whitelabel per l’accettazione dei pagamenti pagoPA con la possibilità di entrare nel wisp e nell’App IO.