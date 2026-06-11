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SelfyConto, come richiedere il prestito online immediato fino a 5.000 euro

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SelfyConto amplia la propria offerta con Selfy PayTime, il servizio che consente di ottenere un prestito online immediato fino a 5.000 euro per rateizzare gli addebiti sul conto corrente. La richiesta avviene direttamente da app o sito, con accredito rapido e piani di rimborso personalizzabili

Pubblicato il 11 giu 2026
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Prestito online immediato con SelfyConto
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Prestito online immediato con SelfyConto in 3 punti chiave

  • Selfy PayTime di SelfyConto trasforma addebiti degli ultimi 45 giorni in rate mensili; prestiti online immediati fino a 5.000 euro, accessibile 24/7 via app o area riservata.
  • Finanziabile da 100-5.000 euro, durata 3-60 mesi; destinato a clienti 18-75 anni. Richiesta con funzione rateizza nell’app, valutazione del merito e accredito immediato.
  • Condizioni: TAN 0% e TAEG 12,45% massimo, con commissione mensile. SelfyConto offre canone agevolato, bonifici/prelievi gratuiti e Buono Regalo Amazon 150 euro.
Riassunto generato con AI

Chi ha bisogno di liquidità per gestire spese già addebitate sul conto corrente può valutare Selfy PayTime, la soluzione proposta da SelfyConto di Banca Mediolanum. Il servizio permette di richiedere un prestito online immediato fino a 5.000 euro e di trasformare gli addebiti effettuati con SelfyConto negli ultimi 45 giorni in rate mensili.

La procedura è completamente digitale e disponibile 24 ore su 24 tramite app o area riservata online.

Richiedi un prestito online immediato con SelfyConto

Cos’è Selfy PayTime e a chi si rivolge

Selfy PayTime è un prestito personale che consente di rateizzare movimenti già registrati sul conto corrente. L’importo finanziabile varia da 100 euro fino a 5.000 euro, mentre la durata del rimborso può essere scelta tra 3 e 60 mesi in base alle proprie esigenze.

La soluzione è destinata ai clienti consumatori titolari di conto che rispettano i requisiti previsti dalla banca, tra cui un’età compresa tra 18 e 75 anni e l’utilizzo di dispositivi compatibili con l’applicazione. L’approvazione resta comunque soggetta alla valutazione del merito creditizio da parte dell’istituto.

Come richiedere il prestito online immediato

Per accedere al finanziamento è sufficiente entrare nell’app Mediolanum o nell’area riservata del sito e selezionare la funzione “rateizza” tra i movimenti presenti sul conto.

Il cliente SelfyConto può scegliere l’importo da finanziare e la durata del piano di rimborso. Prima della conferma vengono mostrati l’importo delle rate e le commissioni applicate. Una volta accettate le condizioni contrattuali e confermata la richiesta con i codici di sicurezza, la pratica viene valutata immediatamente.

Accredito rapido e prima rata dal mese successivo

In caso di esito positivo, l’importo viene accreditato direttamente sul conto corrente. La prima rata viene addebitata il giorno 13 del mese successivo e comprende anche la commissione prevista per il piano scelto.

Importi, durata e costi del finanziamento

Uno degli elementi distintivi di Selfy PayTime è la presenza di un TAN fisso pari allo 0%, mentre il TAEG può arrivare fino al 12,45% in funzione dell’importo e della durata selezionata. Le condizioni economiche si basano principalmente su una commissione mensile fissa.

Importo finanziatoDurata disponibileCommissione mensile
100 – 249,99 €3 mesida 0,75 €
250 – 499,99 €3-6 mesida 1,50 €
500 – 749,99 €3-9 mesida 2,00 € a 2,50 €
750 – 999,99 €3-12 mesida 3,00 € a 4,00 €
1.000 – 1.249,99 €3-18 mesida 4,00 € a 5,00 €
1.250 – 1.499,99 €3-24 mesida 5,00 € a 6,50 €
1.500 – 1.999,99 €9-36 mesi8,50 €
2.000 – 2.499,99 €9-48 mesi10,00 €
2.500 – 2.999,99 €9-48 mesi11,00 €
3.000 – 3.999,99 €12-60 mesi12,00 €
4.000 – 5.000 €18-60 mesi12,50 €

Per un finanziamento di 500 euro con durata di 6 mesi, ad esempio, il TAN è pari allo 0% e il TAEG al 9,84%. La rata è di 85,83 euro, comprensiva di una commissione mensile di 2,50 euro. L’importo totale restituito ammonta a 515 euro.

SelfyConto: il conto che consente di accedere al servizio

Selfy PayTime è collegato a SelfyConto, il conto digitale di Banca Mediolanum. Il prodotto offre canone gratuito fino ai 30 anni e, per gli over 30, il primo anno senza costi. Successivamente il canone può essere azzerato con accredito dello stipendio o una spesa mensile minima di 500 euro.

Sono inclusi:

  • bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti
  • prelievi senza commissioni nell’area euro
  • carta di debito digitale gratuita

Bonus Amazon da 150 euro per i nuovi clienti

Fino al 12 giugno 2026, chi apre un SelfyConto, richiede e attiva la Mediolanum Debit Card può ottenere un Buono Regalo Amazon.it da 150 euro.

Per riceverlo è necessario:

  • effettuare almeno un’operazione con la carta
  • accreditare lo stipendio sul conto oppure raggiungere una spesa minima di 500 euro al mese entro il 30 ottobre 2026.

L’iniziativa rappresenta un vantaggio aggiuntivo per chi sceglie SelfyConto come conto principale e desidera accedere anche ai servizi di finanziamento come Selfy PayTime.

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Patrizia Chimera

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