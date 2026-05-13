Banca Mediolanum ha dato il via alla nuova campagna promozionale di SelfyConto, valida dal fino al 12 giugno 2026: l’iniziativa si rivolge ai nuovi sottoscrittori che perfezionano il contratto tramite canali digitali o SPID, offrendo un Buono Regalo Amazon.it da 150 € e la possibilità di ottenere un iPhone 17e.

Promo SelfyConto: buono Amazon da 150 Euro e iPhone 17e

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 3,75€/mese (azzerato per under 30 e per chi accredita lo stipendio) Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

L’iniziativa premia i nuovi correntisti che perfezionano il contratto nel periodo primaverile.

Periodo di validità: fino al 12/06/2026 .

fino al . Requisiti Buono Amazon.it da 150€: Apertura del conto ed emissione della carta di debito entro il 19/06/2026 . Entro il 30/10/2026 , è necessario accreditare lo stipendio/pensione oppure effettuare spese con la carta per almeno 500€ al mese.

Requisiti iPhone 17e (256GB): Soddisfare le condizioni del buono Amazon. Sottoscrivere un prodotto di risparmio gestito (PAC con versamenti annui di almeno 1.800 €) o un piano pensionistico Tax Benefit New entro i termini della promo.



Sia il Piano di Accumulo del Capitale (PAC), con la soglia minima di 1.800 € annui richiesta per la promozione, sia il piano pensionistico Tax Benefit New, sono attivabili attraverso il Selfy Assistant o le sezioni dedicate alla gestione del patrimonio e della previdenza.

SelfyConto: costi del canone di tenuta conto

Il modello di pricing di SelfyConto differenzia gli utenti in base all’età e all’anzianità del rapporto bancario:

Under 30: canone gratuito fino al compimento dei 30 anni.

canone gratuito fino al compimento dei 30 anni. Over 30: canone gratuito per il primo anno .

canone gratuito per il . A regime: dopo il primo anno, il canone è di 3,75 €/mese, ma resta azzerabile fino al 31/12/2027 se si accredita lo stipendio o si mantengono spese mensili superiori a 500€.

Tutte le tipologie di carte disponibili con SelfyConto

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 3,75€/mese (azzerato per under 30 e per chi accredita lo stipendio) Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

L’offerta SelfyConto di Banca Mediolanum integra un ecosistema di pagamento diversificato, basato su tre tipologie di carte: debito, credito e prepagata, progettate per coprire differenti profili di operatività e spesa.

Carte di pagamento SelfyConto

Tipologia Circuito Canone / Costo Rilascio Operatività e Vantaggi Mediolanum Card (Debito) Mastercard / PagoBANCOMAT Gratuito (Digitale) Prelievi ATM area Euro gratuiti e illimitati. Supporto Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Mediolanum Credit Card Mastercard / Visa 12€/anno (1€ al mese) Fido a partire da 1.500€. Funzione Easy Shopping per rateizzare gli acquisti. Primo anno gratis. Prepaid Card Mastercard 10€ (una tantum) Plafond max 3.000€. Gratuita per gli Under 30. Ricaricabile in tempo reale via app.

L’infrastruttura di pagamento di SelfyConto si focalizza sulla riduzione delle commissioni variabili, privilegiando i canali digitali:

Prelievi e versamenti: i prelievi di contante sono gratuiti presso tutti gli sportelli ATM della zona Euro, senza limiti di operazioni. Grazie alla partnership con il circuito Mooney , è possibile effettuare versamenti e prelievi anche in oltre 30.000 punti vendita convenzionati (tabacchi, bar, edicole).

i prelievi di contante sono gratuiti presso tutti gli sportelli ATM della zona Euro, senza limiti di operazioni. Grazie alla partnership con il circuito , è possibile effettuare versamenti e prelievi anche in oltre 30.000 punti vendita convenzionati (tabacchi, bar, edicole). Gestione creditizia: La Mediolanum Credit Card offre una polizza multirischi inclusa e la possibilità di gestire il plafond tramite il servizio di Spending Control , che permette di abilitare o disabilitare la carta per specifici utilizzi (es. acquisti online o all’estero).

La Mediolanum Credit Card offre una polizza multirischi inclusa e la possibilità di gestire il plafond tramite il servizio di , che permette di abilitare o disabilitare la carta per specifici utilizzi (es. acquisti online o all’estero). Digitalizzazione: la versione fisica della carta di debito è opzionale e gratuita per il primo anno (successivamente può prevedere costi a seconda della promo attiva); la versione digitale è invece strutturalmente a canone zero, incentivando l’uso di wallet digitali e riducendo l’impatto ambientale.

la versione fisica della è opzionale e gratuita per il primo anno (successivamente può prevedere costi a seconda della promo attiva); la versione digitale è invece strutturalmente a canone zero, incentivando l’uso di wallet digitali e riducendo l’impatto ambientale. Si può anche richiedere la Mediolanum Prepaid Card all’interno dell’offerta SelfyConto. Sebbene sia uno strumento di pagamento autonomo dotato di un proprio codice, la sua gestione è strettamente integrata nell’ecosistema del conto corrente.

Sicurezza: tutte le carte integrano il servizio di alert SMS gratuito per transazioni superiori a una determinata soglia e il protocollo 3D Secure per le transazioni e-commerce.

L’architettura contrattuale di SelfyConto prevede esplicitamente la possibilità di optare per l’intestazione multipla. Questa configurazione è orientata alla gestione condivisa dei flussi finanziari domestici, permettendo a due soggetti di operare sul medesimo rapporto bancario con piena trasparenza e autonomia.

SelfyConto: caratteristiche del Conto Cointestato

Accesso Indipendente: ciascun cointestatario dispone di proprie credenziali personali e codici cliente. Ciò garantisce che ogni operazione (bonifici, pagamenti, consultazione saldo) possa essere effettuata in autonomia senza la necessaria autorizzazione simultanea dell’altro titolare.

ciascun cointestatario dispone di proprie credenziali personali e codici cliente. Ciò garantisce che ogni operazione (bonifici, pagamenti, consultazione saldo) possa essere effettuata in autonomia senza la necessaria autorizzazione simultanea dell’altro titolare. Strumenti di pagamento dedicati: ogni intestatario ha la facoltà di richiedere la propria Mediolanum Card (carta di debito) personale, mantenendo una gestione distinta dei prelievi e dei pagamenti digitali, pur attingendo alla medesima provvista fondi.

ogni intestatario ha la facoltà di richiedere la propria (carta di debito) personale, mantenendo una gestione distinta dei prelievi e dei pagamenti digitali, pur attingendo alla medesima provvista fondi. Trasparenza dei movimenti: entrambi i titolari hanno visibilità completa sulla cronologia delle transazioni. Questa funzione è finalizzata alla rendicontazione automatica delle spese comuni, come canoni di locazione, utenze domestiche o spese correnti, eliminando la necessità di ripartizioni manuali.

entrambi i titolari hanno visibilità completa sulla cronologia delle transazioni. Questa funzione è finalizzata alla rendicontazione automatica delle spese comuni, come canoni di locazione, utenze domestiche o spese correnti, eliminando la necessità di ripartizioni manuali. Apertura semplificata: anche per il profilo cointestato è possibile procedere con l’attivazione digitale rapida tramite l’utilizzo dello SPID, accelerando le fasi di identificazione e firma dei moduli contrattuali.

SelfyConto: operatività in titoli (Trading)

Per gli investitori, è attiva una promozione specifica sulle commissioni di compravendita:

Offerta: commissione fissa a 7 euro per operazione sui mercati italiani (azioni, titoli di stato, obbligazioni, ETF) e mercati esteri selezionati (NYSE, NASDAQ, Xetra, Euronext).

commissione fissa a sui mercati italiani (azioni, titoli di stato, obbligazioni, ETF) e mercati esteri selezionati (NYSE, NASDAQ, Xetra, Euronext). Scadenza: valida fino al 30/06/2026.

Servizi inclusi in SelfyConto a canone zero

Indipendentemente dalle promozioni a termine, il conto include strutturalmente:

Carta di debito digitale gratuita.

Bonifici SEPA (ordinari e istantanei) gratuiti in euro.

Prelievi ATM in area Euro senza commissioni.

SelfyConto, il conto corrente 100% digitale

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 3,75€/mese (azzerato per under 30 e per chi accredita lo stipendio) Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

SelfyConto si definisce come una soluzione di banking 100% digitale, progettata per una gestione completamente dematerializzata del rapporto creditizio attraverso l’infrastruttura tecnologica di Banca Mediolanum.

L’ecosistema poggia su tre pilastri di digitalizzazione integrale:

Onboarding paperless: l’apertura del rapporto avviene esclusivamente online. L’integrazione con il sistema SPID permette di completare l’identificazione e la firma della documentazione contrattuale in pochi minuti, eliminando la necessità di invio di documenti cartacei.

l’apertura del rapporto avviene esclusivamente online. L’integrazione con il sistema permette di completare l’identificazione e la firma della documentazione contrattuale in pochi minuti, eliminando la necessità di invio di documenti cartacei. Operatività Mobile-First: tutte le funzioni dispositive, dai bonifici SEPA istantanei al pagamento di bollettini, fino alla gestione del trading, sono veicolate tramite l’App Mediolanum. Il Selfy Assistant agisce come interfaccia di supporto digitale per l’assistenza in tempo reale.

tutte le funzioni dispositive, dai bonifici SEPA istantanei al pagamento di bollettini, fino alla gestione del trading, sono veicolate tramite l’App Mediolanum. Il agisce come interfaccia di supporto digitale per l’assistenza in tempo reale. Virtualizzazione dei pagamenti: il conto privilegia l’emissione di carte di debito digitali, immediatamente attive e integrabili nei principali wallet (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay). Sebbene sia possibile richiedere il supporto fisico in PVC riciclato, l’architettura del prodotto è ottimizzata per transazioni contactless e e-commerce.

Nonostante la natura digitale, il modello garantisce la capillarità sul territorio: per le operazioni di prelievo e versamento di contante, gli utenti possono avvalersi degli oltre 30.000 punti vendita Mooney, coniugando l’efficienza dell’online con l’accessibilità fisica dei servizi di prossimità.

Il Selfy Assistant, un consulente umano sempre disponibile

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 3,75€/mese (azzerato per under 30 e per chi accredita lo stipendio) Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

SelfyConto integra la figura del Selfy Assistant, un consulente esperto di Banca Mediolanum dedicato al supporto strategico e operativo dell’utente. A differenza dei comuni chatbot automatizzati, questo servizio offre un’interazione diretta per la pianificazione di progetti personali o per l’analisi delle soluzioni finanziarie più coerenti con il profilo del cliente.

L’accesso alla consulenza è multicanale e può essere gestito secondo tre modalità:

Live Chat: uno strumento immediato per richiedere un contatto rapido o risolvere dubbi operativi in tempo reale.

uno strumento immediato per richiedere un contatto rapido o risolvere dubbi operativi in tempo reale. Videochiamata: funzionalità disponibile direttamente dall’Home Banking, ideale per sessioni di approfondimento sui prodotti di investimento o finanziamento.

funzionalità disponibile direttamente dall’Home Banking, ideale per sessioni di approfondimento sui prodotti di investimento o finanziamento. Supporto telefonico su appuntamento: consente di programmare un colloquio nel momento più idoneo, garantendo una gestione del tempo efficiente per l’analisi dei propri bisogni finanziari.

Questa componente di assistenza ibrida bilancia l’autonomia di un conto 100% digitale con il valore aggiunto del supporto umano specialistico, facilitando la gestione di strumenti complessi come il risparmio gestito o i piani pensionistici.

Credito e finanziamenti: la gamma Selfy

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 3,75€/mese (azzerato per under 30 e per chi accredita lo stipendio) Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

Il comparto dei finanziamenti è progettato per garantire flessibilità di cassa e accesso immediato alla liquidità:

SelfyCredit Instant: un prestito personale semplificato, richiedibile via app, finalizzato a ottenere liquidità in tempi rapidi per esigenze di spesa impreviste o programmate.

un prestito personale semplificato, richiedibile via app, finalizzato a ottenere liquidità in tempi rapidi per esigenze di spesa impreviste o programmate. SelfyShop (TAN 0% e TAEG 0%): un catalogo di prodotti acquistabili tramite finanziamento a tasso zero reale, con piani di ammortamento variabili dai 6 ai 48 mesi. La richiesta e la verifica dei requisiti avvengono integralmente online.

un catalogo di prodotti acquistabili tramite finanziamento a tasso zero reale, con piani di ammortamento variabili dai 6 ai 48 mesi. La richiesta e la verifica dei requisiti avvengono integralmente online. Selfy PayTime: servizio di rateizzazione dei movimenti già addebitati sul conto corrente. Permette di frazionare una o più spese passate, trasformandole in un piano di rimborso personalizzato.

Protezione e assicurazioni: linea SelfyCare

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 3,75€/mese (azzerato per under 30 e per chi accredita lo stipendio) Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

La gestione dei rischi viene gestita tramite polizze sottoscrivibili direttamente in-app:

SelfyCare Pet: soluzione dedicata alla tutela degli animali domestici. Include il rimborso delle spese veterinarie (anche chirurgiche) e l’opzione per la responsabilità civile verso terzi.

soluzione dedicata alla tutela degli animali domestici. Include il rimborso delle spese veterinarie (anche chirurgiche) e l’opzione per la responsabilità civile verso terzi. SelfyCare Travel: polizza viaggi modulare, disponibile nelle varianti Smart e Top, per garantire assistenza e copertura durante gli spostamenti internazionali.

polizza viaggi modulare, disponibile nelle varianti Smart e Top, per garantire assistenza e copertura durante gli spostamenti internazionali. SelfyCare Life Project: polizza vita di Mediolanum Vita S.p.A. finalizzata alla protezione di progetti specifici (istruzione dei figli, affitto, piani di investimento) garantendone la continuità economica anche in caso di decesso del titolare.

Selfy Rewarding: il programma Member-Get-Member

Oltre ai premi legati alla “Promo maggio 2026”, è attivo il programma di referral: