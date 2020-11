Moneyfarm introduce il Bonifico Bancario Smart

Da Moneyfarm arriva un nuovo servizio per rendere più semplice e veloce il trasferimento dei fondi, in piena ottica PSD2 e Open Banking. Il gruppo, specializzato nella gestione del risparmio con approccio digitale, ha annunciato l’avvio effettivo (per la prima volta nel settore del wealth management in Italia) dell’operatività della nuova funzionalità Payment Initiation Service (PIS), denominata Bonifico Bancario Smart. In buona sostanza i clienti Moneyfarm che attiveranno il servizio potranno ottenere un dialogo diretto tra i conti correnti aggregati e i loro portafogli di investimento. Grazie a questa nuova funzionalità, i clienti Moneyfarm possono quindi prelevare e investire fondi in maniera sicura e veloce (entro massimo due giorni) dalla propria banca al proprio conto d’investimento Moneyfarm, così da ottimizzare e velocizzare ulteriormente il processo di trasferimento fondi. Ad oggi sono già aggregate le principali banche: Intesa San Paolo, Fineco, UniCredit, ING, Bancoposta, Banco BPM, Banca BNL, Banco di Sardegna, Widiba, Monte dei Paschi. Nelle prime tre settimane dal suo lancio, il 20% di tutti i trasferimenti verso conti Moneyfarm è stato effettuato attraverso Bonifico Bancario Smart.

La nuova funzionalità è stata resa possibile dalla nuova direttiva europea sui servizi di pagamento, denominata PSD2 (Payment Services Directive 2) e dall’open banking, che stanno accelerando in modo l’innovazione del mondo finanziario a tutto beneficio dei risparmiatori. In particolare, grazie a questa svolta normativa i dati dei risparmiatori non sono più di esclusiva proprietà della banca presso la quale hanno aperto il loro conto: gli utenti possono disporne come vogliono e la loro banca di riferimento, se e quando lo vogliono, è tenuta a cooperare con altri operatori finanziari, come appunto Moneyfarm . Come mette in luce Giovanni Daprà, Co-fondatore e CEO di Moneyfarm,“Moneyfarm è stata fra i primi digital wealth manager ad abbracciare soluzioni di open banking per sfruttare appieno tutti i benefici della PSD2 a vantaggio dei propri clienti. Con queste nuove funzionalità vogliamo rendere l’accesso alla nostra offerta sempre più semplice e ottimizzare ulteriormente la gestione dei risparmi. Siamo entusiasti di vedere che i continui miglioramenti alla user experience vengano sempre molto apprezzati dai nostri clienti”