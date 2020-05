Le assicurazioni di Net Insurance rafforzano l’Open Banking di Nexi

Nexi allarga il suo ecosistema per l’Open Banking: la paytech ha siglato un accordo con Net Insurance, che diventerà così il partner assicurativo in Nexi Open, l’ecosistema di servizi in ambito open banking lanciato da Nexi a metà aprile. Più nel dettaglio, grazie all’accordo, Nexi metterà i servizi innovativi di Net Insurance a disposizione delle proprie banche partner che potranno così offrire ai propri clienti delle coperture assicurative mirate, attivabili in real time e in modo completamente digitale. Il risultato finale, per i clienti delle banche aderenti al circuito, è senz’altro piuttosto concreto: ogni volta che sarà effettuato un acquisto con strumenti di pagamento digitale, ci sarà la possibilità di attivare istantaneamente una copertura assicurativa temporanea, calibrata sulle proprie esigenze e relativa al prodotto o servizio acquistato (attività sportive, viaggi, mobilità, bagagli ecc). Net Insurance mette a disposizione anche polizze individuali per la clientela operante nel commercio, nei servizi, nel turismo. Dal punto di vista delle banche si tratta di una possibilità di monetizzare il tema dell’open banking: attraverso la partnership, c’è la possibilità o allargare il proprio tradizionale perimetro di offerta, garantendo ai propri clienti servizi nuovi e differenziati come quello assicurativo. Da un punto di vista tecnologico l’integrazione di Net Insurance nei circuiti Nexi sarà curata da Yolo Group,

“Nexi Open è la nostra piattaforma in ambito Open Banking nata per portare alle banche soluzioni utili per migliorare la soddisfazione dei loro clienti e per sviluppare nuove fonti di redditività – commenta Daniele Gabbai, Head of Strategic Partnerships & Alliances di Nexi – L’accordo con Net Insurance è un tassello fondamentale nel progetto di costruzione di un ecosistema di partnership che mettiamo a disposizione delle banche, confermando così il nostro ruolo di PayTech loro alleata”.

“L’accordo con Nexi è una tappa fondamentale per il posizionamento digitale della Compagnia – ha affermato Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance – L’intesa segna l’ingresso ufficiale di Net Insurance nell’ecosistema dell’Open Banking, uno dei driver strategici dei processi innovativi nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Una modalità per ampliare la cooperazione coi nostri partner da un lato, dall’altro l’opportunità concreta per estendere il nostro raggio d’azione”.