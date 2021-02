AideXA: credito più rapido e semplice per le PMI grazie all’Open Banking

L’ottenimento dei finanziamenti è una storica difficoltà per le Piccole e medie imprese, che faticano ad ottenere i capitali nella maniera tradizionale, con il classico appuntamento in banche. Proprio per rispondere a questa esigenza la fintech AideXa, l’iniziativa promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza rivolta esclusivamente alle imprese e al mondo delle partite Iva, ha deciso di proporre sul mercato il finanziamento X – Instant. Grazie all’open banking e l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning diventa infatti possibile analizzare i dati transazionali del cliente degli ultimi 12 o 24 mesi e stabilire in modo più accurato il reale livello di rischio o di idoneità al credito, comprendendo la reale capacità dell’impresa di reagire in modo tempestivo e di innovare nell’attuale contesto.

Più nel dettaglio, X – Instant rappresenta un prestito a breve termine con durata 12 mesi e rimborso mensile, rivolto a ditte individuali, società di persone e capitali con fatturato compreso tra i 100.000 e i 10 milioni di euro, destinato a coprire qualsiasi esigenza finanziaria. L’importo minimo del Finanziamento X – Instant è di 10.000 Euro mentre quello massimo è pari a 100.000 Euro e non richiede nessuna garanzia personale o reale. Questo tipo di formula è reso possibile dall’innovazione dell’Open Banking, in particolare dalla condivisione dei dati bancari dei clienti, introdotta dalla PSD2. Per richiedere il finanziamento X – Instant di AideXa, infatti, è sufficiente che le imprese si colleghino al sito www.AideXa.it, inseriscano il numero di partita Iva e associno le banche con cui l’impresa già lavora. AideXa, così, ha la possibilità di valutare istantaneamente valuta la richiesta creditizia dell’impresa, accedendo in modo trasparente e sicuro ai suoi dati nel pieno rispetto della direttive PSD2, riuscendo così a semplificare notevolmente tanto la valutazione di accesso al credito quanto la parte di erogazione.

“Le piccole imprese e le partite Iva sono le realtà che solitamente hanno più difficoltà ad accedere al credito, inoltre la risposta creditizia in genere necessita dalle tre alle sei settimane, oltre a richiedere molta documentazione e supporto – ha dichiarato Roberto Nicastro, presidente di AideXa. L’imprenditore invece ha bisogno di un servizio semplice e immediato soprattutto in un periodo di difficoltà come quello attuale. Con il Finanziamento X – Instant di AideXa l’imprenditore deve inserire solo pochi dati e istantaneamente ha la risposta per il prestito richiesto. In caso di valutazione positiva, l’importo del finanziamento sarà accreditato sul conto corrente dell’impresa nelle 48 ore successive”.