L’offerta Nexi SmartPOS Mini scade il 30 novembre 2026 e consente di acquistare il terminale a 129 euro IVA inclusa, contro il prezzo ordinario di 169 euro.

La promozione di Nexi prevede anche il canone mensile zero e un cashback di 100 euro, subordinato al raggiungimento di 50.000 euro di transazioni in 12 mesi.

La soluzione di Nexi integra inoltre la connessione Wi-Fi e 4G, con traffico SIM incluso, e un’applicazione per gestire la cassa fiscale e trasmettere automaticamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

SmartPOS Mini: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il terminale di Nexi è progettato per accettare pagamenti sia nel punto vendita sia in mobilità. La connessione Wi-Fi e 4G con SIM inclusa permette di utilizzarlo senza dipendere esclusivamente dalla rete fissa.

Tra le funzionalità disponibili figurano:

Ricevuta di pagamento e firma digitale.

App Cassa Fiscale per la trasmissione automatica dei corrispettivi.

Emissione di scontrini di cortesia, documenti per resi e buoni.

Scontrino digitale con QR code, obbligatorio dal 2027.

Emissione di 200 fatture all’anno inserendo la partita IVA del cliente.

Backup automatico dei dati in cloud e statistiche consultabili da smartphone.

Il pacchetto comprende anche Protection Plus, il programma che supporta l’esercente nella conformità agli standard PCI-DSS. Il servizio ha un valore massimo di 37,50 euro il primo anno e 30 euro negli anni successivi.

Il costo viene assorbito dalle commissioni maturate nell’anno solare, se sufficienti; altrimenti viene addebitata la differenza a dicembre.

Cashback da 100 euro: come ottenere il bonus

Il cashback richiede almeno 50.000 euro di transato complessivo nei primi 12 mesi. Per partecipare occorre completare il convenzionamento e sottoscrivere il contratto entro il 30 novembre 2026.

Concorrono al raggiungimento della soglia i pagamenti Visa, Mastercard, PagoBANCOMAT e i link di pagamento a distanza. Dopo 12 mesi dall’attivazione, l’importo di 100 euro viene riconosciuto nell’estratto conto, se l’obiettivo risulta raggiunto. L’iniziativa si rinnova automaticamente ogni 12 mesi.

Quali sono le commissioni e i costi dell’offerta

Il canone mensile è gratuito, ma ogni pagamento comporta una commissione. La tariffa dipende dal circuito utilizzato e dalle condizioni specifiche delle transazioni. Ecco quali sono i costi del terminale Nexi.

Voce Costo o condizione Prezzo promozionale POS 129 € IVA inclusa Prezzo ordinario 169 € IVA inclusa Canone mensile 0 € BANCOMAT, Visa e Mastercard europee 1,89% Circuiti extra EEA +0,50% JCB/UPI 2,39% Discover 2,10% American Express 0% fino a 3.000 € di transato Cashback 100 € con 50.000 € di transato in 12 mesi

Per American Express si applicano commissioni dello 0,90% oltre 3.000 euro e fino a 50.000 euro, dell’1,50% fino a 150.000 euro e le commissioni standard, fino a un massimo del 4%, oltre tale soglia. Le condizioni promozionali riguardano i nuovi clienti American Express.

Per le transazioni di importo pari o inferiore a 30 euro è prevista una riduzione dello 0,05% dell’importo sulle commissioni. I pagamenti con carta non presente comportano invece una maggiorazione dello 0,95%, escluso American Express.

Accrediti, assistenza e servizi aggiuntivi

Gli incassi vengono accreditati sul conto corrente in un giorno lavorativo. Sono inoltre disponibili assistenza tecnica in tutta Italia, sostituzione gratuita in caso di guasto e accesso al portale Nexi Business per monitorare transazioni, storni e documenti contabili.

Il terminale include anche il servizio Pay-by-Link, che prevede un costo aggiuntivo di 0,30 euro per ogni transazione eseguita tramite link.