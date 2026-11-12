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myPOS Flex senza canone mensile: commissioni da 1,20% a transazione e connettività 4G e Wi-Fi integrata

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myPOS Flex introduce un POS senza canone mensile, con prezzo di acquisto da 69 euro più IVA e commissioni dall’1,20%. Il terminale integra connettività 4G e Wi-Fi, accrediti rapidi e strumenti per gestire vendite, rimborsi e mance

Pubblicato il 12 nov 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork

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myPOS Flex
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myPOS Flex: i 3 punti chiave

  • myPOS Flex: formula senza canone mensile sul piano Standard, commissioni da 1,20%, terminale a 69 euro + IVA; ideale per commercianti e professionisti che accettano pagamenti fuori punto vendita
  • Terminale compatto con 4G e Wi-Fi con switch automatico, batteria per oltre 550 transazioni e 24h di standby, resiste a cadute da 1,5 m; accetta chip e PIN, contactless e wallet (no BANCOMAT)
  • Accredito istantaneo sul conto Business, conto gratuito e carte Mastercard; funzioni per mance, rimborsi e split (2-20), ricevute via QR code/email/SMS, AppMarket e app Cash Register (da 8€/mese); nessuna stampante integrata
Riassunto generato con AI

myPOS Flex arriva sul mercato con una formula che elimina il canone mensile del piano Standard e applica commissioni a partire dall’1,20% per transazione.

La nuova soluzione di myPOS comprende un terminale dal costo iniziale di 69 euro più IVA, con connessione 4G e Wi-Fi integrata.

L’offerta di myPOS si rivolge a commercianti e professionisti che necessitano di accettare pagamenti elettronici anche fuori dal punto vendita, senza collegare il dispositivo a uno smartphone.

Il modello abbina inoltre l’accredito degli incassi sul conto Business in pochi secondi a strumenti per amministrare le operazioni quotidiane.

Attiva myPOS Flex

myPOS Flex: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il terminale di myPOS concentra in un dispositivo compatto le principali funzioni per accettare pagamenti elettronici. La connettività 4G e Wi-Fi passa automaticamente da una rete all’altra, così da mantenere operativo il servizio anche in presenza di collegamenti instabili.

La batteria supporta oltre 550 transazioni con una ricarica e supera le 24 ore di autonomia in standby. Per completare una ricarica servono circa due ore e mezza. La struttura resiste inoltre a cadute da un’altezza di 1,5 metri.

Sul fronte della compatibilità, il POS accetta carte con chip e PIN, pagamenti contactless e wallet digitali. Il supporto per BANCOMAT, invece, non è ancora disponibile per questo modello.

Gestione degli incassi e strumenti integrati

Uno degli elementi distintivi di myPOS riguarda la disponibilità degli incassi. Il sistema accredita le somme sul conto Business in pochi secondi, senza richiedere l’attesa dei normali tempi bancari. L’apertura del conto è gratuita e permette di richiedere carte Mastercard Business fisiche o virtuali.

Il dispositivo integra anche funzioni per gestire le mance, effettuare rimborsi e dividere il conto tra 2 e 20 clienti. Gli esercenti possono consultare i report sulle vendite e inviare ricevute digitali attraverso QR code. Questa modalità non richiede ai clienti di comunicare dati personali o installare applicazioni.

Attraverso AppMarket, inoltre, è possibile aggiungere applicazioni per la gestione del magazzino, della contabilità, dei clienti e della pianificazione del personale.

Quanto costa myPOS Flex: canone e commissioni

La convenienza economica dipende dalla frequenza dei pagamenti e dalla tipologia di carte utilizzate dalla clientela. Il modello Standard non applica un canone mensile, ma prevede commissioni sulle transazioni effettivamente eseguite.

La struttura dei costi comprende anche una versione con base di ricarica e un piano Plus, caratterizzato da un canone fisso e commissioni di partenza inferiori.

VoceCosto o commissione
myPOS Flex69 € + IVA
myPOS Flex con base di ricarica79 € + IVA
Canone mensile Standard0 €
Commissione Standard di partenza1,20%
Carte Business domestiche e SEE+1,35%
American Express+1,25%
Altre carte+1,65%
Apertura conto BusinessGratuita
Carta Mastercard BusinessGratuita
Piano Plus17,90 €/mese
Commissione Plus di partenza0,95%

Il piano Plus include una prova gratuita di sette giorni e permette di recedere in qualsiasi momento. La scelta tra le due formule richiede quindi un confronto tra il volume delle transazioni, le commissioni applicate e il costo fisso mensile.

Registratore di cassa e gestione delle attività

Il POS può integrare anche Cash Register, un’applicazione che aggiunge strumenti per organizzare il punto vendita. Consente di creare un catalogo prodotti, monitorare gli incassi in tempo reale e consultare report e chiusure giornaliere. Il servizio parte da 8 euro mensili più IVA con il piano di noleggio.

La soluzione si rivolge a negozi, bar, ristoranti, attività beauty, trasportatori e professionisti che incassano anche presso i clienti. Presenta tuttavia alcune limitazioni: non integra una stampante per le ricevute e non supporta ancora i pagamenti self-service. Gli scontrini possono essere inviati tramite e-mail, SMS oppure QR code.

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