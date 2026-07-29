La promozione dedicata a Nexi smart POS mini resterà disponibile fino al 2 agosto 2026. Il costo è pari a 149 euro IVA inclusa, invece di 169 euro, senza canone mensile e con commissione unica dell’1,89% sui pagamenti effettuati con le principali carte europee.

L’offerta di Nexi comprende anche servizi digitali dedicati agli esercenti, accredito sul conto entro un giorno lavorativo e strumenti per la gestione fiscale.

Nexi richiede la sottoscrizione del contratto per l’accettazione dei pagamenti elettronici, ma non impone l’apertura di un conto corrente dedicato.

Cosa comprende l’offerta Nexi SmartPOS Mini

Il pacchetto offerto da Nexi include il terminale portatile con connettività Wi-Fi e 4G, traffico dati della SIM incluso e assenza di canone mensile. L’esercente sostiene esclusivamente il costo iniziale del dispositivo e le commissioni previste sulle transazioni.

La commissione resta fissata all’1,89% per i pagamenti effettuati con carte europee Mastercard, Visa, Maestro, VPay e PagoBANCOMAT®. Gli incassi vengono accreditati entro il giorno lavorativo successivo su qualsiasi conto corrente italiano.

Tra i vantaggi fiscali rientra anche il credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle commissioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Come funzionano i pagamenti in negozio e a distanza

Lo SmartPOS consente di accettare pagamenti contactless, con carta e con dispositivi digitali.

Include inoltre il servizio Pay-by-Link, che permette di inviare un collegamento tramite email, SMS o social per ricevere pagamenti anche quando il cliente non è presente.

L’integrazione con l’app Cassa Fiscale e gli altri servizi inclusi

L’offerta di Nexi integra l’app Cassa Fiscale, che trasmette automaticamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate direttamente dal dispositivo.

Sono inclusi anche lo scontrino di cortesia, i documenti per resi e buoni, lo scontrino digitale con QR Code previsto dalla normativa dal 2027, l’emissione fino a 200 fatture l’anno, il backup automatico in cloud e le statistiche consultabili tramite smartphone.

Attraverso l’app e il portale Nexi Business è possibile monitorare le transazioni, gestire gli storni, consultare la documentazione contabile e accedere ai servizi disponibili.

Protection Plus e assistenza

Nel contratto è incluso il programma Protection Plus, che supporta l’esercente nel percorso di conformità agli standard PCI-DSS richiesti dai circuiti internazionali.

Il valore del servizio viene assorbito dalle commissioni maturate nell’anno solare quando raggiungono almeno il costo del programma. In caso contrario viene addebitata soltanto la differenza.

L’offerta comprende inoltre assistenza telefonica dall’Italia disponibile tutti i giorni, compresi sabato e domenica.

Come ottenere con Nexi il cashback fino a 100 euro

La promozione prevede anche un cashback di 100 euro al raggiungimento di un transato complessivo pari a 50.000 euro nei primi 12 mesi dall’attivazione.

Per ottenere il rimborso occorre sottoscrivere il contratto entro il 30 novembre 2026 e raggiungere l’obiettivo attraverso i pagamenti effettuati con carte Visa, Mastercard, PagoBANCOMAT® e con i pagamenti a distanza tramite link.

Il cashback viene riconosciuto in estratto conto dopo i dodici mesi e si rinnova automaticamente per ogni successivo periodo annuale alle medesime condizioni.

Quanto costa Nexi smart POS mini

Il prezzo promozionale per avere Nexi smart POS mini, valido fino al 2 agosto 2026, è di 149 euro IVA inclusa, contro il prezzo non in promozione di 169 euro. Le commissioni sono all’1,89%, mentre è assente il canone mensile.