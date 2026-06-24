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Nexi Mobile POS: commissioni gratis sotto i 10 Euro

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Nexi Mobile POS presenta la promozione Micropagamenti con commissioni azzerate sulle transazioni fino a 10 euro. L’offerta prevede canone mensile zero, dispositivo a 29 euro IVA inclusa e commissione unica dell’1,89% sui pagamenti superiori a 10 euro effettuati con le principali carte europee

Pubblicato il 24 giu 2026
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POS sotto i 10 euro con Nexi in 3 punti chiave

  • Attività con molte microtransazioni possono usare Nexi Mobile POS: dispositivo a 29€ e canone 0; l’iniziativa Micropagamenti azzera le commissioni su transazioni fino a 10€ per fatturato inferiore a 400.000€.
  • Gestione via app con accredito il giorno lavorativo successivo, assistenza 7/7 e strumenti inclusi come Pay-by-Link (0,30€/transazione) e la piattaforma Nexi Business.
  • Vantaggi extra: credito d’imposta del 30% sulle commissioni e opzione SoftPOS gratuita per 48 mesi (attivazione entro 31/12), poi 6€/mese; disattivabile senza costi.
Riassunto generato con AI

Chi gestisce un’attività commerciale e incassa spesso piccoli importi può sfruttare una nuova opportunità per ridurre i costi dei pagamenti elettronici. Nell’offerta di Nexi Mobile POS, infatti, è inclusa l’iniziativa Micropagamenti che azzera le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro.

La promozione dedicata si affianca alle caratteristiche già previste dall’offerta di Nexi, tra cui canone mensile pari a zero, accredito rapido degli incassi e gestione tramite app.

Nexi punta così a rendere più conveniente l’accettazione dei pagamenti digitali per professionisti, artigiani, commercianti e piccole attività con elevato numero di transazioni di importo contenuto.

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Come funziona l’offerta Nexi Mobile POS

L’offerta di Nexi prevede l’acquisto del dispositivo Mobile POS al prezzo di 29 euro IVA inclusa, senza alcun canone mensile successivo.

Il terminale può essere utilizzato collegandolo allo smartphone tramite l’app gratuita Nexi POS, consentendo di accettare pagamenti sia all’interno sia all’esterno del punto vendita.

La promozione Micropagamenti permette di eliminare completamente le commissioni per tutte le operazioni fino a 10 euro, a condizione che l’esercente abbia un fatturato inferiore a 400.000 euro e attivi gratuitamente l’iniziativa tramite Nexi Business.

VoceDettaglio
Costo dispositivo29 euro IVA inclusa
Canone mensileZero euro
Commissioni fino a 10 euroZero euro
Commissione oltre 10 euro1,89%
Circuiti supportatiMastercard, Visa, Maestro, VPay, PagoBANCOMAT
Accredito incassiEntro il giorno lavorativo successivo
Conto corrente richiestoQualsiasi conto italiano

L’accredito degli importi avviene entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, senza obbligo di aprire un conto presso Nexi.

I servizi inclusi nel pacchetto offerto da Nexi

Oltre al terminale fisico, l’offerta di Nexi comprende diversi strumenti destinati alla gestione dell’attività.

  • Pay-by-Link per i pagamenti a distanza è la funzione per ricevere pagamenti inviando un collegamento tramite email, SMS o social network. La funzione risulta utile per consegne a domicilio, prenotazioni o vendite concluse senza la presenza fisica del cliente. Per ogni transazione effettuata tramite link viene applicato un costo aggiuntivo di 0,30 euro.
  • Gli esercenti possono utilizzare gratuitamente Nexi Business, la piattaforma che consente di controllare incassi, transazioni e storni da web o applicazione mobile. Il servizio permette inoltre di attivare la promozione Micropagamenti e consultare i dati relativi all’attività commerciale.
  • L’offerta comprende assistenza telefonica disponibile tutti i giorni della settimana e il programma Protection Plus, pensato per supportare gli esercenti nella conformità agli standard PCI-DSS richiesti dai circuiti internazionali.

Collegamento tra POS e registratore di cassa già conforme

Un ulteriore elemento di interesse dell’offerta riguarda l’adeguamento normativo. I terminali Nexi, quindi anche POS Mobile, risultano già conformi alle disposizioni introdotte dall’articolo 9 della Legge di Bilancio 2025, che prevede il collegamento tra POS e registratore telematico.

Cashback fino a 100 euro con la gamma SmartPOS

Accanto alla promozione dedicata ai POS, Nexi propone anche un’iniziativa dedicata alla gamma SmartPOS. Gli esercenti che aderiscono alla promozione possono ricevere fino a 100 euro di Cashback direttamente sull’estratto conto. Il bonus viene riconosciuto al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’iniziativa entro 12 mesi dall’attivazione automatica e gratuita della promozione.

L’incentivo consente di recuperare parte dei costi sostenuti per la gestione dei pagamenti elettronici e rappresenta un vantaggio aggiuntivo per le attività che effettuano un elevato numero di transazioni digitali.

Bonus fiscale e SoftPOS opzionale

Un ulteriore vantaggio della soluzione di Nexi è rappresentato dal credito d’imposta pari al 30% delle commissioni sostenute sui pagamenti elettronici effettuati dai consumatori finali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Chi desidera una soluzione aggiuntiva può attivare anche il servizio SoftPOS, che consente di trasformare lo smartphone in un terminale contactless. L’opzione è gratuita per i primi 48 mesi se attivata entro il 31 dicembre, mentre successivamente prevede un canone di 6 euro al mese. La disattivazione può essere effettuata in qualsiasi momento senza costi.

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Patrizia Chimera

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